כשאומרים Someday My Prince Will Come, ("יום אחד הנסיך שלי יגיע") מתכוונים לא רק למקור מתוך"שלגיה ושבעת הגמדים", סרטו המצויר של וולט דיסני, אלא גם לאינטרפרטציה הג'אזית של השיר, ובראש ובראשונה זו של מיילס דיוויס מתוך אלבומו השביעי שנקרא בשם הזה שהוקלט ע"י החמישייה של דיוויס עם הסקסופוניסט האנק מובילי. כמעט באותה נשימה אפשר להזכיר גם את גרסאות הג'אז לשיר של וינטון קלי, של צ'ט בייקר. השיר נכתב על ידי לארי מורי (מילים) & פרנק צ'רצ'יל (מוסיקה), ובוצע במקור על ידי אדריאנה קצ'לוטי (קולה של שלגיה בסרט האנימציה). מכון הקולנוע האמריקאי (AFI) דירג את השיר במקום ה- 19 ברשימת של 100 השירים הגדולים ביותר בהיסטוריה של הקולנוע אחרי "When You Wish Upon A Star" מסרט "פינוקיו". זהו השיר השני המדורג הגבוה ביותר בין שירי סרטי וולט דיסניי ביניהם "היפה והחיה" "Hakuna Matata" מ"מלך האריות". השיר בוצע בסדרת הסיטקום "ארצ'י בנקר" ב- 1971.

במקור נכתב השיר כוואלס. הפרשנות הראשונה בג'אז בוצעה על ידי "Ghetto Swingers במחנה הריכוז טרזינשטאט ב -1943. השיר הפך לפופולרי בקרב מוסיקאי הג'אז, שראו ב רצף האקורדים שלו בסיס מצוין לאלתור ג'אז. ב -1955, הקליט את השיר פסנתר הג'אז Jack Pleis ג'ק פליס לאלבומו Music from Disneyland. פסנתרן הג'אז דייב ברובק הקליט את השיר ב-1957 לאלבום אנתולוגיה של שירים מתוך סרטי דיסני.

גירסאות מאוחרות יותר הוקלטו על ידי ביל אוונס, מיילס דייוויס, גרנט גרין, אוסקר פיטרסון, קלייר פישר, צ'יק קוריאה, ליאון ספנסר ג'וניור ופעמים רבות על ידי הרבי הנקוק, שהשתמש בשיר כבסיס לתצוגת ראווה וירטואוזית בדואט עם צ'יק קוריאה. ההקלטה לאלבום של מיילס דייוויס היא משנת 1961. לנה הורן, הקליטה את בשנת 1976 עם תזמורת רוברט פרנון ופיל וודס. עוד גרסאות הוקלטו ע"י צ'ט בייקר בשנת 1979. קית' ג'ארט הוציא פרשנות משלו עם ההרכב שלו "Standard Trio" שלו בשנת 1986 באלבום Still Live.

דיסני ג'אז

מה הופך שיר סטנדרט ג'אז

Someday My Prince Will Come בסרט "שלגיה ושבעת הגמדים"

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: