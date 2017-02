קול הזמיר הגבוה של מיקה שדה נשמע לקראת סיום בשיר אהבה קטן – Little Things שעוסק ביחס בין תחושת החופש בטבע לבין האהבה הבוערת שמגבילה. הצלילים אקוסטיים, קולה צלול. ראשוני. היא מספרת בלא מעט גאווה, כי השיר נכנס לפלייליסט של גל"צ. מה בדיוק גרם לועדת הפלייליסט ללכת על השיר הזה?

אנחנו בהשקת אלבום קצר (8 שירים) – Birds & Guitars, אלבומה השלישי. טוב שהאזנתי לאלבום לפני ההופעה, כי היא (ההופעה) הייתה פחות קוהרנטית ממנו. האורחים הרבים – אסתר ראדה, גבע אלון, מיכאל מושנוב) לא ממש תרמו לה להתמקד, הגם שהשילוב בינה ובין אלון בשיר Sun Bird הצטלב עם הקו העכשווי שלה.

מיקה שדה, ששרה בעיקר באנגלית , היא מן ילדת פרחים כזו, מחזירה לסוף הסיקסטיז תחילת הסוונטיז, כשהחיבור בין אהבה, חופש וטבע היה מוטיב בולט בשיר הפופ והפולק. השיר Freedom מציג את תפיסת העולם הזו שנשמעת היום תמימות מעולם אחר. "לא יכולה לחשוב על דבר אחר פרט לחופש שלי"

אהבה היא נושא מוביל בשירים של שדה. האהבה אינה נצחית, בטח משנה פנים: "כשהייתי צעירה אהבה היתה כה יקרה/ אבל מאוחר יתר איבדתי את האמון בה".

מיקה שדה מתגלה מחדש כפולק סינגר באוריינטציה של סינגר סונגרייטר נטו, אסכולת שנות השישים שבעים. מנגינות טהורות, טונים מזוככים. מלווה עצמה ב – יוקיליילי.. הקאבר ל – Sound Of Silence התאים לתמהיל שלה.

ככה כבר לא כותבים היום. השירים של מיקה שדה מחזירים למחוזות התום. היא שרה: "אני אסירה שלך/ נעולה וכבולה בפרחים/ אשר מעולם לא יבלו" וגם – "הפריחה יותר יפה כשהוא נמצא בגן"

מתיקות מלנכולית עוברת מהשיר Wonderful Gifts על אהבה בהתהוותה. הנס שהתרחש כשהתאהבה בו, ועכשיו הוא נותן לה להיות עצמה. שיר מקסים, הרמוניות שמימית, עיבוד שמקשט בצליל משדות הפולק והקאנטרי בו בולט יוקיליילי.

שיר הנושא Birds & Guitars הוא לחן יפהפה לשיר העוסק בלב שביר, שיש לחמש אותו בנשק כדי להרוג את "הדרקון הרשע" בעולם ששום דבר בו אינו אמת. מיקה שדה יודע לרכך את המילים הקשות בחומרי ריכוך אקוסטיים.

בקשת הגוונים שלה, שדה היא תמהיל בין זמרת יוצרת כקרול קינג בלחן של Birthday והאלטרנטיב פופ של קייט בוש ב – Would You, שיר של בקשה נואשת לחברות, וכאן זה הקול המאוד גבוה, הלחן המיוחד והעיבוד לכלי מיתר שמזכיר את הזמרת הבריטית האקלקטית בעלת המנעד הגבוה. עוד 8 שירים מהסוג ששמעתי בהופעה ובאלבום, ומיקה יכולה להגיע לערב פולק לירי אקוסטי נפלא ללא עזרת אורחים, רצוי ללא שירים בעברית, ועם פחות צחקוקים מיותרים בין השירים.

שירים: Your Garden, Birthday, Gold, Freedom, Could It Be, Sound Of Silence, Sun Bird, Would You, Wonderful Gifts, Fest And Old ,Little Thing, Birds And Guitars

בעברית: שיר מבורך, חלומות רעים.

משתתפים: מיקה שדה: שירה ויוקללי, קרן טננבאום: שירה וויולה, אוראל תמוז: גיטרה אקוסטית, בס, אדם בן עזרא – קונטרבס.

אורחים: אסתר רדא, גבע אלון, מיכאל מושונוב

Birthday

Sun Bird עם גבע אלון

Would You

Little Thing

Mika Sade - Birds And Guitars

גלריה

