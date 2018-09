להיזכר בנגינה של מישל פטרוצ'יאני, הפסנתרן הגמד הגאון. האלבום הזה שיצא לזכרו של הפסנתרן / מלחין, מציג מבוא מקיף כהוקרה של חברת דרייפוס למי שהסתלק מהעולם ב-1999. הקריירה של פטרוצ'יאני, מי שסבל ממחלת עצמות קשה שמנעה את גדילתו, נקטעה על ידי זיהום ריאתי כשהיה רק בן שלושים ושש.

נמשך אל הפסנתר כבר בגיל ארבע. פיתח סממנים מוקדמים של כישרון גדול. הוריו של פטרוצ'יאני סיפקו לו הכשרה קלאסית, אך במהרה התאהב בג'אז – במיוחד בביל אוונס. –

שלושה עשר קטעים חושפים את הפסנתרן הגדול, יותר את בהירות נגינתו מאשר מאשר המקוריות שלו כיוצר. היכולת המופלאה שלו שהביאה את נגינתו לרגעים של יופי ומשמעות אפילו בסטנדרטים השחוקים כמו “Summertime” הגאונות שלו בולטת כמעט בכל קטע באלבום כסוליסט, כמשתף פעולה בדוואו ובהרכב. ר אחר על מה, והיא מתגלה בבירור בהופעות הסולו ב- "J'Aurais Tellement Voulu" והחיבור עם נגן הכינור האחד והיחיד , סטפן גרפלי ב – Little Peace in C For U".

Track Listing: 1. Summertime 2. Little Peace in C for U 3. Home 4. J'Aurais Tellement Voulu 5. Chloe Meets Gershwin 6. Brazillian LIke 7. So What 8. Les Grelots 9. Looking Up 10. Besame Mucho 11. Why 12. Michel's Blues 13. Pennys From Heaven

Personnel: Michel Petrucciani: Piano with Stephane Grappelli, Steve Gadd, Anthony Jackson and Eddy Louiss

וידיאו: So What

את מישל פטרוצ'יאני ראיינתי לקראת הופעתו בפסטיבל הג'אז באילת ב-1999.

פסנתרן הג'אז מישל פטרוצ'יאני חורש עולם. תפסתי אותו לרבע שעה שיחה, כשעתיים לפני ההופעה האחרונה שלו באירופה בעיר מרסיי, לפני שהוא יעלה על המטוס שיוביל אותו לאילת. "אני עובד יותר מדי" אומר מישל, "אנחנו בדרכים כבר כמה חודשים. במאי הופעתי שבועיים בניו-יורק, ביוני ניגנתי שלושה שבועות ביפן, ומאז-בכל אירופה. אני זקוק דחוף לחופשה.

"אני נהנה לנגן, אבל הנסיעות כבר מעייפות אותי", אומר פטרוצ'יאני, "מה הפתרון? להיכנס לאולפן ולהקליט הרבה. אני חייב להיות יותר סלקטיבי, לבחור את המקומות שבאמת אני רוצה להופיע בהם".

הוא יליד מונטפיי, אוראנג' צרפת 1962. בילדותו סבל ממחלת עצמות קשה שעיכבה את צמיחתו והשאירה גמד, הנישא על ידיים ממקום למקום. מוגבלותו היא שהאיצה לדבריו את התפתחותו כפסנתרן. פטרוצ'יאני הושפע בראש ובראשונה מביל אוואנס, אבל הוא אינו מסתיר גם את השפעת קית' ג'ארט עליו. הפסטיבל באילת יחזיר אותו לראשית הקריירה כשהחל לנגן בלהקה המשפחתית עם אביו הגיטריסט ואחיו, נגן הבס.

בגיל 15, כבר ניתנה לפטרוצ'יאני ההזדמנות לנגן במחיצת שני קלארקים מוכרים בעולם הג'אז – קני קלארק וקלארק טרי. בגיל 17 הקליט את אלבומו הראשון. אחרי סיבוב הופעות עם סקסופוניסט האלט הנודע לי קוניץ בצרפת, הגיע פטרוצ'יאני ב-1982 לארה"ב ושיכנע את הסקסופוניסט צ'ארלס לוייד לעכב את פרישתו כדי להצטרף לסיבוב הופעות עם רביעייתו. "זה היה הדבר הכי טוב שקרה לי באותן שנים". הוא מספר.

ההצטרפות ללוייד היוותה קטליזטור להמשך מסע הצלחות בארה"ב שנמשך עד היום, שאחד מרגעי השיא שלו – הקלטות בפסטיבל מונטריי עם הגיטריסט ג'ים הול והסקסופוניסט ויין שורטר.

פטרוצ'יאני הרשים ביכולת טכנית מפתיעה בנגינת סולו, עם רמת המצאה ותיחכום גבוהים. הוא ניגן אימפרוביזציות על אורנט קולמן, צ'ארלי היידן וסוני רולינס.

על האיחוד המשפחתי באילת יש לפטרוצ'יאני רק מילים חמות. הם נפגשים פעם בכמה שנים, והפעם האחרונה שניגנו ביחד היתה באוקטובר שנה שעברה. "ברור שהמפגש הזה תמיד מעורר זכרונות ילדות, אבל אנחנו לא נפגשים ממניעים נוסטלגיים. היינו ונשארנו בקשרים משפחתיים טובים מאוד, ועכשיו יש סיבה נוספת להיפגש, מאחר שאבי הוא סבא לנכדה, בתי אלכסנדרה"

על ישראל פטרוצ'יאני כמעט משתפך, במיוחד על הנשים הישראליות – "הן היפות ביותר בעולם, ואני אומר את זה בכל הזדמנות, גם לאשתי" "הייתי בישראל 4 פעמים, 3 פעמים באילת, ופעם אחת ניגנתי עם פרדי הבארד (החצוצרן) בירושלים ובתל אביב, ותאמין לי שגם במצב הזה של תשישות מהופעות של ארבעה חודשים, אילת תהיה בשבילי סוכריה. אני אוהב את ארצכם, ואני חושב שאילת הוא פסטיבל מצויין"

"תראה, אנחנו מתרגלים לכל הדברים הטובים, ומה שמרגש אותי זה המפגש עם אנשים. אני פוחד משיגרה, ואם יש לי מישאלה, הרי היא – להמשיך לספוג השראה מכל מקור שהוא, כדי לשמור על מחשבה בהירה ויצירתית. אם יש לי חלום – בזה הוא מתמצה. אהיה מאוד עצוב, אם אתעורר בוקר אחד, ואמצא את עצמי ריק מתחושת יצירתיות ובחוסר יכולת לכתוב מוסיקה או לנגן פסנתר. זה יהיה התחלת הסוף, ולמעשה – מוות מבחינתי"

Michel Petrucciani - So What

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin