ייש שופטים שהנימוק שלהם למתן אדום למשתתף – שהוא אינו מתאים לאירוויזיון. זה נשמע מיושן מנטרה של התחמקות משיפוט מנומק והוגן. פריאל יהושוע פיטוסי (42) כתב לחן חדש ל"עוד יהיה לי" של רחל שפירא וירוסלב יעקובוביץ' המוכר ממרגול צנעני. השיר נשמע בביצוע הזה חדש לחלוטין. אינטרפרטציה אחרת – ומצוינת, בלי מקצב סוחף. פרשנות של ממש שהאירה מחדש את המילים. בן אל, שיחד עם סטטיק נראים יותר כקישוט ליד שולחן השופטים, החליט – "לא מתאים לאירוויזיון". מעניין אם לסטטיק יש כבר נוסחה לפיה הוא בודק מה מתאים לאירוויזיון. השיר שזיכה את פורטוגל בשנה שעברה היה לבטח נפסל על ידו על הסף. צדק הראל סקעת שהמנגינה והביצוע של פריאל פיטוסי סייעו בידו להקשיב לתוכן של הטקסט. אמדורסקי ציין את האומץ שלו לקחת שיר שומוטבע בתודעה הקולקטיבית עם מרגול, והעניק לו משמעות אחרת. אם לחלק ציונים לשופטים – אדם לסטטיק.

מניפולציות: המקרה של עשהאל צנעני היה מהסוג שיכול להתרחש רק בריאליטי. שלושה שופטים נתנו אדום, אחרי שאסי עזר העלה את יוצר השיר לבצע גרסה משופרת יותר. אסי יענו התנצל על המניפולציה היזומה, וקיבל אישור ממפיקי התוכנית ללחוץ Save. זוהי אחת הסיבות שגורמת לי רצון לא לצפות בתוכנית.

קשקשנות תפלה: יקיר איצקוביץ' כהן ששר "ואם פרידה" של דיקלה הציג עצמו כשיפוצניק. קרן פלס מה-זה נדלקה על זה: "מטורף שהוא שיפוצניק. בא אליך שיפוצניק, ואתה לא יודע שהוא שר ככה", אמרה. מה זה אומר? ששיפוצניקים בדרך כלל אינם יודעים לשיר?! לקשקשנות הזו הוסיף בן אל: "יש לו תנועות של זמר מזרחי". מישהו מוכן להסביר מהן הן "תנועות של זמר מזרחי"?

ועוד משהו מפלס: לענבל רז, בת 20, מלהקת חיל האוויר, ששרה Shape Of You של אד שירן, היא אמרה: זה שיר אהבה שאינו מתאים לגיל שלך, משהו שאינך יכולה להכיל. מה הסיפור? כולה שיר על בחורה שמתבוננת בבחור ומביעה פליאה מגופו. בת עשרים לא יכולה לשיר שיר כזה? סקעת העיר נכון: "זה ממש שיר לגיל שלה". עוד אדום לפלס.

לעומת זאת, סקעת נכשל באדום שנתן למאיה בנאי על Love On The Brain של ריהאנה. הוא נימק את הצבעתו בכך, שמאיה שרה "כמו נערת מקהלה" ו"אנחנ צריכים מישהו שיעלה לבימת האירוויזיון ויפציץ. אז ככה, סקעת: לא חייבים להפציץ, לא בטוח שכל נערת מקהלה היא זמרת רעה וגם: מאיה בנאי נשמעה ממש מתאימה להתמודדות במסגרת תחרותית בינלאומית ולו בשל המבטא הטבעי שלה באנגלית.

