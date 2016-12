למנהרות הזמן של המוסיקה יש פתח כניסה, לא יציאה. הן מתארכות בלי סוף. אין בעיה לייצר רשימה אטרקטיבית שאין לה כתובת מדויקת. נכנסים וזהו. שבעים? שמונים? תשעים? תחילת המילניום. המיקום היותר ממוקד שניתן לתת לאוסף הזה – תוכנת הרדיו הוותיקה המשודרת ב – רדיוס 100FM בהגשת ירון אשבל. כבר בשיר הראשון הבנתי, כי הכיוון הוא יותר מסיבת דאנס נוסטלגית מאשר התרפקות על פופ ורוק מהסוג האלטרנטיבי. איך שרה ויטני יוסטון ישר בפתיחה: I Wanna Dance with Somebody. זוהי כניסה סוערת למנהרת הזמן של המאה הקודמת, שמובילה אותך למסלול פופ-דיסקו-דאנס מיינסטרים. כל די ג'יי רטרו ישמח להפעיל רוקדים במסיבת שמונים-תשעים של שירים שהרדיו חרש אותם לאורך ולרוחב. בהמשך יגיע Maniac של מייקל סמבלו. עוצרים ב-1983. אם יש שיר שמחזיר לסרט "פלאשדנס" עם ג'ניפר בילס – זה השיר הזה.

כמו ב"מנהרות הזמן" הקודמות, האוסף לוקח לסיור במנהרות מוסיקה, שהשלט הנתלה עליהן בכניסה הוא: בואו לחגיגת דאנס נוסטלגית קלילה ובלתי מחייבת. וכפי שכתבתי כבר על המנהרה הקודמת, מדובר במקבץ קצבי מתקתק של 40 להיטים ש"חזרו לרדיו", במסע של כשלושים שנה לאחור ברוח הקלילות נסבלת, מחסן גרוטאות דאנס שמתעורר לחיים ומעורר משבים קלילים עד ערים. צירופים של להיטי אבבא רוקסט, יאזו, מייקל קרטו, קול אנד דה גנג, סופט סל, וואהם!, אירייז'ר, סנדרה, דונה סאמר, קלטשר קלאב, ויסאג' הם מסלול רנדומלי של השנים ההן. מעט מאוד מהשירים כאן ילכו איתי לאי בודד, הגם שבאווירת בדידות – הם יכולים לעורר ולשמח לבבות. בכל זאת בחרתי אחדים פחות שישמחו את לבבי כמו Don't You של להקת Simple Minds, שיר משנת 1985 של הלהקה הסקוטית המצוינת. גם שיר הפאנקי Celebration של Kool & The Gang חוזר כרגיל טרי, רענן ומדליק מהעבר. מחפשי הפאנקי ימצאו בדיסק השני את Funkytown של Lipps Inc.

In The Army Now הוא שיר של הצמד ההולנדי Bolland & Bollad להיט ענק בנורבגיה ב-1982, שהוקלט כעבור 4 שנים ע"י להקת הרוק הבריטית סטטוס קוו והגיע עד למקום השני במצעד הסינגלים בבריטניה.

"Living Next Door to Alice", שנכתב ע"י ניקי צ'ין ומייק צ'פמן, יצא לראשונה ע"י השלישיה האוסטרלית New World , ומאוחר יותר הפך ללהיט עולמי ע"י להקת Smokie. באוסף זוהי גרסה לא רעה של ההרכב Gompie.

אני חוזר בנימה נוסטלגית מסוימת גם ל- Close To You של זמר הרגאיי הבריטי Maxi Priest מ-1990, שהגיע עד למקום הראשון במצעד ה-100 בבילבורד. אם רגאיי אז בטח הלהקה הג'מייקנית Inner Circle , שנוסדה ב-1968 כאן בשיר היפהפה (Sweat (A La La La La Long, שהיה להיט בארה"ב ב-1990. בדיסק השני מצאתי גרסת דאנס של Undercover ל – Baker Street המוכר מ – גרי ראפרטי. אני מעדיף את המקור. מהאלקטרו פופ דאנס של התשעים מגיע משב רוח חמים של Erasure עם Love To Hate You. להתאהב מחדש ב- Come On Eileen של Dexys Midnight Runners, הסינגל הזוכה של פרסי הבריטס ב-1983. להתענג על Gypsy Woman של Crystal Waters מז'אנר ה- deep house, שנת 1991 במנהרת הזמן.

(Whitney Houston- I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me

2. Michael Sembello- Maniac

3. N. Feat. Carmi – Holding Out For A Hero

4. Abba- Lay All Your Love On Me

5. (Eiffel 65- Blue (Da Ba Dee

6. (Yazoo- Don’t Go (Todd Terry’s Freeze Mix

7. La Bouche- Be My Lover

8. Paula Abdul- Straight Up

9. Roxette- Joyride

10. Men At Work- Down Under

11. Jennifer Lopez – Waiting for Tonight

12. Michael Cretu- Samurai

13. (Simple Minds- Don't You (Forget About Me

14. CeCe Peniston- Finally

15. Kool & The Gang- Celebration

16.Onda Del Futuro – Terra

17. Status Quo- In The Army Now

18. Maxi Priest- Close To You

19. (Inner Circle–Sweat (A La La La La Long

20. Soft Cell- Tainted Love CD

1. Wham!- Club Tropicana

2. Undercover- Baker Street

3. Erasure- Love To Hate You

4. Melanie C- I Turn To You

5. Sandra- Around My Heart

6. Gompie- Alice Who The X Is Alice

7. Donna Summer- This Time I Know it’s For Real

8. Culture Club- Karma Chameleon

9. M.C. Hammer- U Can't Touch This

10. Lipps Inc.- Funkytown

11. Maxx – Get A Way

12. Orchestral Manoeuvres In The Dark- Enola Gay

13. Cher- Believe

14. Sash! – Ecuador

15. Visage- Fade To Grey

16. Ultra Nate- Free

17. Dexys Midnight Runners- Come On Eileen

18. (Crystal Waters- Gypsy Woman (She's Homeless

19. Mory Kanté- Yeke Yeke

20. !Cameo- Word Up

Whitney Houston – I Wanna Dance With Somebody

Time Tunnel Platinum

