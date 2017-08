אחרי ארקייד פייר, הנה עוד אלבום שבוע. אנדי האל (Andy Hull) הזמר ואיש הקלידים רוברט מקדואל (Robert Mcdowel), שני המובילים במנצ'סטר אורקסטרה, יצרו אלבום רוק שילך איתי לאורך הימים הקרובים. – "Black Mile to the Surface" הוא אלבום שלוקח בשבי מהשיר הראשון ועד האחד עשר. העובדה שכמעט כל שיר ידידותי אינה הופכת את המכלול לתוצר קונבנציונאלי של מכונת להיטים. כל שיר כאן הוא תוצאה של כתיבה מקורית לעומק, סיפורים אישיים כואבים – החל מן השיר הפותח The Maze, ובהמשך The Grocery, גם The Wolf ו – The Alien. אנשי האורקסטרה מספרים סיפור על טראומה (אלימות) משפחתית, נישואין, הורים, אבהות בצורה כמעט "סינמטית" מהמבוא ועד השיא.

הדרמה של הדובר מגיעה לשיא בשיר כ – The Grocery הנוגע בהתאבדות:

So you load up your pistol and you press it to your lips

And you squeeze on the trigger, all it does is clicks

שילוב של מנגינות אולטימטיביות, הרמוניות קוליות מושלמות והפקה מהודקת הופכים את האלבום הזה למאסט. כל שיר מורכב משכבה על שכבה של צלילים, ממרקמים נפלאים של קולות וצלילים. לא בטוח שאתם האזנתם לאלבומים הקודמים של הלהקה הזו, אבל אין ספק כי האלבום הזה הוא יצירה בוגרת העומדת בפני עצמה. אתם תרצו להריץ את האלבום הזה שוב ושוב.

Vocals Andy Hull

Guita rAndy Hull & Robert McDowell

Drums Tim Very

Bass Andy Prince

Keyboards Robert McDowell

שירים

The Maze,The Gold, The Moth, Lead, SD, The Alien, The Sunshine, The Grocery, The Wolf, The Mistake, The Parts, The Silence

Manchester Orchestra – The Alien

