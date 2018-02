אני נושם לרווחה. הסתיימה עונת הריאליטי מוסיקה. שתי תוכניות במקביל (אקס פקטור, הכוכב) – Too Much. עונש כבד למבקר, שנאלץ לצפות גם בצמד מנחים מטורללים, אסי ורותם, שהעמידו את עצמם במרכז העולם. נתנו להם חופש לעשות צחוק. הם לקחו אותו כמה צעדים יותר מדי. חיבלו בתוכנית.

לעצם העניין: בחירת הקהל – הפתיעה לטובה. אחרי הכל, נטע ברזילי המאוד מיוחדת – היא סוג של בלון ניסוי לאירוויזיון. הבחירה בה מתבקשת, בהנחה שאנחנו בעידן, שדווקא החריג והאלטרנטיבי מקבל את מירב הנקודות. יש לה הכישרון להביא משהו מדהים, סוחף, אחר. להמציא עצמה מחדש. דווקא ביצוע הגמר לא סחף אותי. זה היה מפגן ראוותני מגלומני, יותר גימיק מבושל מאשר מוסיקה מיוחדת.

יהונתן מרגי – הכוכב הבא. יש לו יכולות טבעיות. הוא לוקח את להיטי האר-אנ-בי למגרש לו. נותן את ה -Soul שלו. יש לו חיספוס קולי נהדר. עכשיו מתחילה הדרך הקשה. מעניין מה יעשה בעברית. ריקי בן ארי – זמרת קאברים טובה מאוד, אבל כמעט ללא יכולת אינטרפרטציה וללא ייחוד. ביצוע הגמר שלה היה צעקני ומלא מניירות. לא עשה לה טוב.

לשופטים לא היה מה להגיד בתוכנית הגמר. חילקו כחולים בלבד. למעשה, לאורך כל התחרות, תרמו מעט מאוד. קרן פלס – מצועצעת, שולפת הערות סתמיות ומגוחכות, לא מנצלת את יכולותיה המקצועיות לתובנות פשוטות של שיפוט, סטטיק ובן אל – אובדי עצות, מפזרים נחמדות, אבל הקשר בינם ובין שיפוט מקצועי – פחות ממקרי בהחלט. אסף אמדורסקי – מקצוען, עדכני, אבל איבד את זה במהלך התוכנית, ונראה כי השתעמם, והיה מוותר על התענוג. הראל סקעת – הבריק פה ושם באמירות נבונות, אבל גם הוא נמס לתוך ההילולה הכללית.

דימוי תחרות גמר הכוכב הבא לתחרות האירוויזיון – נקודות שיפוט, ניקוד דומה, חדר ירוק – הוא עוד סיפור של פרובינציאליות ישראלית מביכה.

יהונתן מרגי – Get Ready

חן אהרוני – "נשימה" – הדחה.

ריקי בן ארי Proud Mary

נטע ברזילי – "קצת משוגעת"

——————————

מרגי ובן ארי עולים. השופטים בוחרים בנטע ברזילי לשלישיית הגמר

——————————————————

יהונתן מרגי When I Was Your Man

ריקי בן ארי – Total Eclipse Of The Heart

נטע ברזילי – Tic Tok+Gangam Style

דירוג סופי: נטע ברזילי – 210, מרגי – 205, ריקי בן ארי -125

דירוג: