נצחון המיינסטרים. מפגש פסגה בין שניים מהדי ג'יים והמפיקים במצליחים ביותר בעולם: מרטין גאריקס ודיויד גואטה בבלדה נוטפת רגש. השניים מארחים בסינגל החדש את הזמר / המפיק והיוצר ג'יימי סקוט והזמרת רומי דיה.

זהו שיר על זוג שאוהבים זה את זה, אבל אינם יכולים לממש את את היחסים. זהו השיר השישי המקורי של של ההולנדי DJ מרטין גאריקס ב-2017 הפעם בשיתוף גואטה.

הוא התחיל כשיתוף פעולה בין מרטין גאריקס ודוד גואטה עם הזמרת אלי גולדינג, אבל בסופו של דבר היא נאלצה לנטוש הפרויקט, לאחר שחברת המוסיקה שלה סירבה לתת לשיר הזה לראות אור לפני שיצא לאור אלבומה החדש. גואטה וגאריקס לא היו מוכנים לדחות תוכניות, והם בחרו ברומי דיה כדי להקליט מחדש את קטע השירה של גולדינג.

התוצאה – בלדת מיינסטרים ענוגה, שתגיע בקלות אל קהלי היעד בעולם. יש טענה שהסינגל היה מתרומם גבוה יותר במצעד בביצוע של גולדינג. במבחן המסחרי הסופי – יתכן שזו טענה צודקת. במבחן המוסיקלי, לא נראה שאלי גולדינג הייתה יכולה להוציא מהשיר הזה יותר. וגם: אין כאן שומדבר שמבשר על חדשנות. אין כמו השמרנות לנצח.

[Verse 1: Jamie Scott]

Light ’em up, light ’em up

Tell me where you are, tell me where you are

The summer nights, the bright lights

And the shooting stars, they break my heart

[Pre-Chorus 1: Jamie Scott]

I'm calling you now, but you're not picking up

Your shadows so close if you are still in love

Then light a match, light a match

Baby, in the dark, show me where you are

[Chorus: Jamie Scott]

Oh, love

How I miss you every single day when I see you on those streets

Oh, love

Tell me there's a river I can swim that will bring you back to me

'Cause I don't know how to love someone else

I don't know how to forget your face

Oh, love

God, I miss you every single day and now you're so far away

[Post-Chorus: Jamie Scott]

So far away

[Verse 2: Romy Dya]

It's breaking me, I'm losing you

We were far from perfect, but we were worth it

Too many fights, and we cried, but never said we're sorry

Stop saying you love me

Martin Garrix & David Guetta - So Far Away

דירוג: