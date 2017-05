נדב דלומי בחר באנגלית כדי לזעוק זעקה – על מה שעיניו רואות. הוא מתייחס למישהו מרוחק, רואה מעליו הרים, חשכה שאופפת אותו, רוחות מדבר, שדים במחשבתו. פחדים. מה הסיפור? מי-מה-מו? הדרמטיזציה מאפילה על הסיפור. תן לתיאורי הטבע להעצים אותה. אבל מה מאחורי?

האם הבחירה באנגלית מוצדקת? – כן, אבל מה עושים כשהמבטא אינו רהוט. המוסיקה היא הצד החזק אצל דלומי. צליל הגיטרות תומך בבלדה מסוג רוק מלודי משובח, המנגינה מזכירה להקות עבר כמו מודי בלוז, החספוס הוא חלק בלתי נפרד מהסאונד. רוק מיינסטרים מזן ישן שעדיין אינו מעלה עובש. למרות טקסט קלוש ובעיות מבטא, אני מזהה אצל נדב דלומי כישרון לעשות רוק טוב באנגלית.

I see mountains above you

I see darkness that surrounds you

I see you

I see you

I see many fears in your life

I see ripples fading out

So far from the land

So far from the land

So deep in your heart

They will follow

So far from the land

I see desert storms on the edge of the skies

They never go back

See you tipping off the top of the cliff

Falling free

I see demons steering in your mind

See you soaring through the nights

So far from the land

So far from the land

So deep in your heart

They will follow

So far from the land

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: