משהו מכונן קורה במוסיקה האלקטרונית היוצאת מישראל. קחו את נגה ארז. אחרי שצפיתי בקליפ של Pity, עשיתי עליה גוגל. ארז, כך מתברר, כבר אינה נמצאת מתחת לרדאר (כך נקרא אלבומה החדש – "מתחת לרדאר"). המאמר הראשון שקפץ היה של מגזין המוסיקה הבריטי החשוב NME (ניו מיוסיקל אקספרס), וכך נכתב על נגה: מעט מאוד אמנים עושים מוסיקה אלקטרונית כל כך מרשימה וחשובה כמו זו של נגה ארז"/ הרשימה מזכירה את הסינגל הראשון שלה – ‘Dance While You Shoot’ היה שיר מחאה זועף על מדיניות הממשלה על אזורי העוני של תל-אביב. עכשיו יצא הקליפ השני Pity בלייבל City Slang (ארקייד פייר, קלקסיקו) אותו כתבה והפיקה נוגה ארז בשיתוף עם אורי רוסו (המוכר מהצמד ספנסרוסו)

השיר נכתב על רקע אונס הצעירה במועדון "אלנבי 40", והוא עוסק במאבק האשה על הזהות שלה בעולם גברי ובשאלה – מתי היא בוחרת להשתמש במודע בנשיות שלה ומתי היא נופלת קורבן לניצול. מה שהסעיר את נועה היתה העובדה שאנשים צילמו את התקיפה בסמרטפונים והעלו את הסרטונים לרשת.

ארז הופיעה עם שלומי שבן כמופע פותח ולאחר מכן הצטרפה אליו לקדמת הבמה, כאשר במקביל הופיעה עם מופע הסולו שלה (בליווי רן יעקובוביץ' בתופים) ועבדה על אלבום הבכורה שלה. נגה נבחרה להופיע בפסטיבל פרימוורה, במשחקים האולימפיים בריו ובפסטיבלים שונים ברחבי אירופה.

הסינגל הראשון אותו הוציאה, Dance while you shoot , יצא בבכורה עולמית במגזין – loud and quiet. פרט ל – NME שהכתירה כאחת היוצרות המבטיחות ל-2017, התארחה לסשן לייב באולפנים של Nylon , הגיעה לעמוד הבית של billboard.

לאחר שחרור הסינגל הראשון יצאה ארז לסיבוב הופעות בלונדון, ברלין, פריז וניו יורק, ולשנה הקרובה היא כבר אישרה את השתתפותה בפסטיבלים יוקרתיים כמו פרימוורה ו- SXSW.

הקליפים המצוינים למטה הם פרי שיתוף הפעולה המרתק של נגה ארז עם במאי הוידיאו ‘Zhang + Knight’

Noga Erez – Pity

Noga Erez – Dance While You Shoot

