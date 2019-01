נויה סול משחקת אותה זמרת בלוז אולד סקול. יש לה את זה בנשמה, באינטונציה, במיתרים. היא שרה על מי שנחשבת מופקרת, אהבתו של ג'וני שהורג אותה לאורך הלילה. יותר ויותר מדברים עליה, מתבוננים בחייה היורדים לטימיון, אבל לה לא איכפת מתמסרת לטיפה. האם יש כאן איזושהי פרפרזה על סיפור מוכר? מה שבטוח – יש כאן פרפרזה שהיא כמעט העתק של העיבוד ללהיט I Put A Spell On You המוכר מקרידנס קלירווטר ריבייבל. האקוורדים, השימוש בקלידים. מצד אחר – היא מנסה להיות קצת ג'ניס ג'ופלין בקול הצרוד, בטון הנמוך. התחושה הכללית היא יותר חיקוי מאשר מקוריות. זה חבל, כי לנויה סול יש נתונים לצאת מהבלוז כדי ליצור משהו חדש ומרתק יותר, פחות להתבסס על חיקוי, ולהיות יותר עצמה.

They call me, and they tell me/ Promiscuous girl they call me

With a tight red skirt and mile high heels/ Johnny's love and Johnny kills me all night long

More and more, and more, and more pain/ And more approach In the night

More lovers in the morning/ More and more, and more, and more disdain,

People look and they can talk/ But to me It doesn't matter

Another glass of wine, another drunk/ More and more, and more and more shame

More and more, and more and more watching my life go down the drain

דירוג: