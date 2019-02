לפי השיר החדש, חגיגות הניצחון של Toy באירוויזיון נמשכות. הבאסה סבבה הוא גימיק אינסטנט המנסה להמשיך את המומנטום – מכוון לכבוש את רחבות המועדונים בעולם ואת שיאי הצפיות באוריינטציה של מסר המוגש הכי מטורלל ומצועצע. דיאלקט אפרו חובר ל EDM, עטוף ביטים וקצב בס. יש כאן ניסיון לומר משהו על בחורה חזקה עם עור עבה כשל קרנף, שמגנה על עצמה בתקיפה ולא בבריחה. ה"באסה סבבה", סלנג מקומי, שתול כאן בצורה סתמית בתקווה שיהפוך לויראלי. לעומת, Toy, השיר חסר ניואנס מלודי שיהפוך אותו לייחודי, המסר מתמסמס, והתחושה היא בעיקר של כוחניות הגובלת בצעקנות. הקליפ המצורף מעיד כי נטע כבר משתייכת לאלפיון העליון של תעשיית המוסיקה מבחינת השקעה. גם כאן, לא השתכנעתי, שיש המשך ראוי ל- Toy. כל המרדף הזה במכוניות מצועצעות של הכלה אחרי החתן הנמלט נראה יותר בדיחה ופחות מסר. נכון, יש לנצל את המומנטום לעשות דברים גדולים מן החיים, והשקעה בקליפ היא חלק מהעניין, אבל נדמה לי שהבעיה היא קודם כל במוסיקה, והשיר החדש הוא נסיגה לעומת השיר שזיכה אותה באירוויזיון. הגיע הזמן שנטע ברזילי המוכשרת (מוסיקלית) והנפלאה (כאדם) תפסיק להצטעצע, תתרחק מעט מתהילת האירוויזיון ותתחיל לעשות מוסיקה.

BASABIM/MESIBA BASSIM/ BIS MI WASABI/ BASSA SABABA

Stop!/ Call your mama/ Run/ Tell her I’m a Rhino

My killer girls are coming/ If you won’t hide you’re done

I’m gonna eat you / Um um um um um/ Gonna beat you like a drum

Um um um/ Gonna chew you like some gum

Um um um/ Go and tell her who I am/ Baby call your mom

Bam bam bam bam bam / Stop!/ Hold the trigger Watch

My Horn is bigger/ I win / I love my thicker figure

i grew a thicker skin

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: