1 . Sweet Caroline

2. Song Sung Blue

3. Cracklin' Rose

4. Love On The Rocks

5. Beautiful Noise

6. Frever In Blue Jeans

7. Hello Again

8. "Red, Red Wine

9. Everybody's Talkin'

10. "Girl, You'll Be My Woman

11. I'm A Believer

12. Heartlight

13. Up On The Roof

14. Desiree

15. If You Know What I Mean

16. Longfellow Serenade

17. Play Me

18. You Got Me

19. (I (WHo Have Nothing

20. I Am..I Said

21. Solitary Man

22. He Ain't Heavy He's My Brother

23. "Cherry, Cherry

24. Walk On Water

25. Soolaiman

26. The Sun Ain't Gonna Shine Anymore

27. Stones

28. You've Lost That Loving Feelin'(Duet With Dolly

29. Morning Has Broken

30. Chelsea Morning

31. Mr. Bojangles

32. Yesterdays's Songs

33. Thank The Lord For The Night Time

34. Brother Loves Travelling Salvation Show

35. September Morn

36. Kentucky Woman

37. "I Got The Feelin'(Oh No, No)

38. America

39. "Holy, Holy