It's About Time? האמנם הגיע הזמן – אחרי 25 שנה – לקאמבק של נייל רוג'רס וצ'יק? רוג'רס אינו מתיימר לחדשנות מפתיעה. הוא פונה למי שהמתינו לצליל של צ'יק – הגרוב, הדאנס והפאנק. הגם שהאלבום שופע אורחים מדליקים. רוג'רס הוא משתף פעולה אובססיבי, אוהב שמות של כוכבים. תביטו ברשימה ב- 'Boogie All Night' הוא מציע את זמרת הסול פאנק NAO, השיר ‘Dance With Me’ נשען על השחקנית והזמרת היילי סטיינפילד, ב- ‘Do You Wanna Party’ מככב ראפר מרענן – לאנץ' מאני לואיס,‘Sober’ מציג אאת קרייג דייוויד ואת האם.סי הבריטית-ג'מייקנית סטפלון דון ו‘Queen’, שנכתב בהשראת דיאנה רוס, מתפאר בשת"פ של אמלי סנדי ואלטון ג'ון. לבסוף גם ליידי גאגא כאן ב – ‘I Want Your Love’.

אני לא בטוח שהאורחים הם האטרקציה של האלבום הזה. גם לא אלטון וגאגא. להיפך – דווקא הסופרסטארים לא משהו.

אפשר להגיד לזכותו שהוא אחנו עובד על נוסטלגיה טהורה. בשיר כמו “Do You Wanna Party”, צ'יק נשמעים עכשוויים יותר מהרבה להקות מודרניות. האלבום חזק בהחייאת מוסיקת הדאנס והדיסקו, כלומר מתכוונן לרחבות. "Boogie All Night" מזכיר את האנרגיה המסוחררת של Off the Wall- מעידן מייקל ג 'קסון, “Sober” עם ל קרייג דוד וסטפלטון דון מחזיר את הפאנק של השבעים – במהדורה רעננה. “Till the World Falls” הוא דיסקו-פאנק -ראפ שבעים אולטימטבי בצלילי הגיטרה המשולשת של רוג'רס, כולל הרמוניות נשיות בנוסחי הסול-דאנס של פעם. המורשת של צ'יק היתה בטוחה לפני It’s About Time והיא תשרוד אחריו. העובדה שרוג'רס ואנשי צוותו מסוגלים לתת לעולם כמה שירים חדשים באיכויות של פעם אומרת, שיש מקום גם לקאמבאק שלנו אליו.

Nile Rodgers, CHIC – Till The World Falls (Lyric Video) ft. Mura Masa, Cosha, Vic Mensa

Till The World Falls featuring Mura Masa, Cosha and Vic Mensa Boogie All Night featuring NAO Sober featuring Craig David and Stefflon Don Do Ya Wanna Party featuring Lunch Money Lewis Dance With Me featuring Hailee Steinfeld I Dance My Dance State Of Mine (It’s About Time) featuring Philippe Sais Queen featuring Emeli Sandé & Elton John I Want Your Love featuring Lady Gaga Sober featuring Craig David and Stefflon Don – Teddy Riley

Nile Rodgers & CHIC - It's About Time

דירוג: