Northern Sky הוא אולי שיר האהבה הכי אופטימי שניק דרייק, הסינגר סונגרייטר האנגלי, כתב. הוא נכלל באלבום Bryter Layter (שנת 1970), במהלך ההקלטה של האלבום, יצר דרייק, איש צנוע וביישן, קשר ידידות עם המפיק ג'ו בויד, שהאמין פוטנציאל מסחרי של השיר כבר בגירסת ההדגמה האקוסטית של השיר, הוא גיייס את ג'ון קייל, ממקימי חVelvet Underground כמפיק. קייל הוסיף לשיר פסנתר, אורגן תחילה נגד רצונו של דרייק. בהמשך הניתוב המוסיקלי החדש שינה דעתו. הוא האמין שהשיר יצליח מבחינה מסחרית. עם זאת, חברת התקליטים איילנד לא הוציאה את השיר כסינגל מקדם לאלבום, כמו קודמו, הוא לא קיבל תמיכה שיווקית ונכשל במכירות. בתגובה, אלבומו האחרון לפני מותו ב-1974 היה "פינק מון" בו הוא חזר למימדים מינימליסטיים קודרים.

השיר הוא ביטוי אמיתי מאוד להתאהבות' ואיך זו שhנתה את היחס aku לחיים / לעולם. דעם דרייק מעורר את התחושה באמצעות מטאפורות יפות מאוד ("felt sweet breezes in the top of a tree"– "הרגשתי משבים מתוקים בראש עץ").השיר משדר תחושת המבט לאחור על חייו לפני שנפגשו. דרייק הצליח לתאר דברים בצורה מאופקת, ועדיין לתת להם משמעות עמוקה מאוד. באשר לשורה

I never felt magic crazy as this

I never saw moons knew the meaning of the sea

I never held emotion in the palm of my hand

Or felt sweet breezes in the top of a tree

But now you're here

Brighten my northern sky.

I've been a long time that I'm waiting

Been a long that I'm blown

I've been a long time that I've wandered

Through the people I have known

Oh, if you would and you could

Straighten my new mind's eye.

Would you love me for my money

Would you love me for my head

Would you love me through the winter

Would you love me ’til I'm dead

Oh, if you would and you could

Come blow your horn on high.

