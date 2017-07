להיטים של ניק קייב? קייב הוא אינו אמן של מצעדים. נקרא לאלבום – אוסף של מובחרים. דווקא בסדר לא כרונולוגימושג "המובחרים" של קייב הוא אפקטיבי. אספו שירים טובים של קייב. בעיקר מהבלדות המשובחות שלו. למעשה, אלה השירים של קייב שתמיד אהבנו לשמוע. אין כאן רמיקסים, אין כאן אנפלאגד אקוסטי, אין כאן שומדבר אחר מאשר ניק קייב פלוס הזרעים כפי שהם מוכרים בגרסאות המקוריות.

"הזרעים רעים" שהצטרפו לניק קייב ב-83', היו תוספת משמעותית ליוצר זמר האוסטרלי האקסצנטרי הנפלא הזה. האוסף חושף את האובססיות של קייב בנושאים של דת, אהבה, אמריקה, אלימות, מוות בתערובת ביזארית של בלוזים, גוספל, רוק וגם בסגנון שאפיין את חלק ממלוויו – פאנק, כשהם נקראו "מסיבת יום הולדת". אוסף של שירים מלודרמטיים ובלדות עגמומיות.

השירים נאראטיביים, מטפוריים, עם ההומור השחור הטיפוסי. העיבודים האפלוליים מדגישים את אווירת הקדרות, גם הבריטון הדרמטי שלו. "כבר לא בייבי של אף אחד", "לתוך זרועותי", "האם את אוהבת אותי" הן בלדות מרגשות במנגינותיהן, ואין כמו קייב להביע התערטלות רגשית כשהוא שר על מפגעי האהבה. אין כמו קייב לשרטט דמויות של לוזרים יפהפיים, שוטים קדושים. הביצועים הם במינון הנכון מבחינת העיבודים של "הזרעים הרעים", לא פחות לא יותר.הדרמה של Red Tight Hand, קיימת באוסף ה-16 הזה. והיא לעולם לא תהיה אותה דרמה ללא בריטון הנאראטיבי העמוק של קייב בבלוז של Tupelo, אז גם זה

ומצד אחר – זהו קייב הסנטימנטאלי והרך ב"האם את האחת שחיכיתי לך". The Carny – הוא עיבוד קברטי מסעיר. שיר ששום אוסף של קייב לא יכול בלעדיו. גם The Mercy Seat הוא שיר מסעיר. ואיך אפשר ללא The Ship Song, או בלי The Weeping Song (דוגמית סאונד למטה) המלודיים – שגם בהם קייב נשאר מאוד אותנטי במלנכוליות שלו. כמובן לא על כל הבקשות הרשימה הזו נותנת מענה. למשל: Sad Waters. אבל מי שמחפש מבוא יפהפה לניק קייב, מבט לא חטוף לעולמו האומנותי – זה האוסף הזה כולל הדואט היפה עם קיילי מינו – Where The Wild Roses Grow ונסער למשמע – From Her To Eternity, תיאטרון ניק קייבי שממגנט אותך. לא סתם אוסף של "האהובים ביותר". זה אלבום' שכל שיר בו מצטרף לשני כדי למקד את החוויה המוסיקלית המיוחדת שמאחוריה עומד ניק קייב.

1. Deanna

2. Red Right Hand

3. Straight To You

4. Tupelo

5. Nobody's Baby Now

6. Stranger Than Kindness

7. Into My Arms

8. (Are You) The One That I've Been Waiting For?

9. The Carny

10. Do You Love Me?

11. The Mercy Seat

12. Henry Lee

13. The Weeping Song

14. The Ship Song

15. Where The Wild Roses Grow

16. From Here To Eternity

וידיאו: The Ship Song

Best of Nick Cave & The Bad Seeds

