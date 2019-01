הכוכב הבא לאירוויזיון חשף את נעמה גלי כהן דורון. אסור לאבד המומנטום. אם לא עכשיו אימתי. בן הזוג יהל דורון ושותפו גיא מנטש התגייסו להפקה דלוקס. הכיוון ברור: צאו לרחבות. זה לא שיר לחפירות, למרות שהיא חופרת למאהב – "חלק איתי הקסם שלך… לא יכולה לחשוב כשאני בדאון .. אני לוקחת זמן לנקות את המוח". אהבתי יותר את הכניסה של מנטש ששר לה משפט קונטרה חזק – "ניסית לתפוס מעלית / אבל כל מה שיש לך זה רק מדרגות אינסופיות"… וממשיך בפלצט נהדר "אז החזיקי את הראש למעלה / את צריכה להיות הכי טוב שאת". זהו מנטש אמוציונאלי ועמוק יותר מאשר הביצוע המעט מנוכר של נעמה גלי כהן, שכנראה מכוון ותואם את הקונטקסט (אופי) של מי שהיא מגלמת בשיר.

פרט למשפט המיוחד הנ"ל (המעלית וכו') הטקסט יותר משרת את המוסיקה מאשר המוסיקה את הטקסט – דאנס של הפקה מהוקצעת ומצוחצחת, שתהפוך מן הסתם לאחד מלהיטי הדיג'איים במועדונים. השילוב של הקולות – תפור היטב, המנגינה והקצב מסמנים נתיב אמצע מלהיב. לא לקחת ללב ולריאות. להישאר בטווח שבין המותניים לכפות הרגליים.



You say you know/ How magic goes

So share your charm/ When I’m about to give up

put your arms around me

Can’t think when I’m down/ Can’t swim when you drown

Can’t stay in this town

Can’t let go of fear/ Can’t let no one near/ Tell me what I need

You tried to catch an elevator/ But all you got is just an endless flight of stairs

I’ll tell you one thing/ Your crying eyes are just a way to show you care

So keep your head up/ You only ever have to be the best you are

(Keep moving on and on / (Keep your head up

I’m taking time/ To clear my mind

And finally find out a way to decide which truth is mine

I’ve paid all my dues/ I’ve worn down my shoes/ Got no time to lose

Got to stay awake/ Got to make mistakes/ You won’t see me break

Keep moving on and on

NAAMA feat. Guy &Yahel - Keep Your Head Up שיתוף פעולה משולש ומסקרן בין נעמה גלי כהן דורון לצמד המצליח גיא ויהל.

