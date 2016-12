הקאבר של הסיבוב הזה: נעמי ביטון – Sorry Seem To Be The Hardest Word של אלטון ג'ון. מהו קאבר טוב? שהשיר כמו נולד מחדש. אביב גפן אבחן נכון ומקצועי את הניואנסים של ביטון, את היכולת שלה לעבור מנמוכים לגבוהים, לשיר מהלב וגם מהראש. למעשה, המטרה של התוכנית "דה וויס" – לגלות את הקאבריסטים הטובים ביותר.

גם שיר קורן לקחה את "אור" של אליעד נחום למקום הרבה יותר מעניין מהביצוע המקורי. גם כאן האבחנה של גפן הייתה נכונה: למרות שאינו אוהב את הכיוון המיינסטרימי של אליעד – עדיין זה הרגיש לו אמיתי ומיוחד. גם כאן האיכות של הביצוע העניקה לשיר חיים חדשים.

גם כשמדובר בז'אנר הפופ הים תיכוני – יש מקום לאבחנות מדויקות באשר לקאבר טוב. שלומי שבת צדק כשאמר על הגרסה של שי יונאניאן ל"בסוף כל יום": "זה אולי הזמר היחיד ששר אייל גולן בלי ליפול למלכודת החיקוי של אייל גולן".

גם לאברהם טל הייתה אבחנה מעניינת באשר לגרסה של ליאור צברי ששרה Will You המוכר מהייזל אוקונור. כשזמר ישראלי ששפתו עברית שר באנגלית, יותר קל לו לתעתע במאזין. עברית היא שפה שחושפת יותר את היכולות הפנימיות של הזמר.

אביב גפן מתקשה לקבל קאבר, כשזה נוגע לשיר שכתב על רקע טראומה אישית, כמו "שלכת", שנכתב בנעוריו בעקבות גירושי הוריו לאלבום "עכשיו מעונן". רוני אבני כנראה טעתה כשבחרה בשיר הזה. כאן נדרש ביצוע מיוחד במינו כדי לחבר את גפן לנסיבות הכתיבה של השיר, והיא לא עמדה במשימה.

מה שמצא חן באוזני אברהם טל בקאבר של בן גדסי ל"אין מדינה לאהבה" של יהונתן גפן וצביקה פיק היה האומץ שלו להתעקש על המאוול בסוף השיר. זה עשה את כל ההבדל בין גרסת כיסוי רגילה למיוחדת. רק חבל שטל לא הסתובב. נראה שהוא נהנה יותר מגרסת הדואט של בן גדסי ואבא אבנר גדסי ל"הגברים בוכים בלילה"… ריאליטי או לא.

שיר קורן – "אור" בחרה באברהם טל

אוראל ששונקר – נגעת לי בלב – לא עבר

שי יונאניאן – "בסוף כל יום" – בחר בשלומי שבת

סנדי ואביב – Angel לא עברו

ליאור צברי – Will You – מירי מסיקה הסתובבה יחידה

רוני אבני – "שלכת" – לא עברה

יוג'ין קורלפ – She Will Be Loved – לא עבר

נעמי ביטון – Sorry Seem To Be The Hardest Word – בחרה באביב

בן גדסי – אין מדינה לאהבה – מירי מסיקה הסתובבה יחידה.

