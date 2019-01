באלבום האולפן השלישי של Sons of Kemet, שבקה האצ'ינגס Shabaka Hutchings והלהקה שלו משלבים צלילים של ג'אז גלובלי, תוך שמירה על גרוב לאורך כל התקליט. שבקה האצ'ינגס הוא סקסופוניסט, מלחין ומנהיג הלהקה שבסיסה בבריטניה. והוא מופיע בשלושה הרכבים שונים. Sons of Kemet הוא שילוב פורץ גבולות סגנוניים של סקסופון טנור, טובה ושתי מערכות תופים.

הגישה היא – לא ללכת על ז'אנר, אלא על חיפושים חסרי מנוחה של זהות בתוך הפזורה הקריבית בבריטניה. Your Queen is a Reptile הוקלט בלונדון עם שורה של אורחים המייצגת את גגוונים אתניים מניו אורלינס ועד האיים הקריביים ומדינות הים התיכון בתערובת של ספוקן וורד, ראפ, אלמנטים של דאב, אלבם מדגיש עוד יותר את המקום של הג 'אז בעולם המוסיקה וההיפ הופ של ימינו.

המוזיקה מונעת על ידי הסינרגיה של הלהקה, שהכיוונים שלה חוצת תרבויות. זוהי מוסיקה שיש לה חיים משלה, לא יושבת על משבצת מסוימת. האצ'ינגס: "כאשר אנו מנגנים בלייב, אנחנו יודעים שכולנו נהיה כולם בהיסטריה".

Sons Of Kemet – My Queen is Harriet Tubman

דירוג: