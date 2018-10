אז מיהי סופרטרמפ? זו של "השיר ההגיוני" (דגימת סאונד למטה) , אולי הכי מלהיב- מוכר- ידידותי שלהם, או של "גודביי סטרנג'ר" או של "פשע המאה" מס. 8 משנת 1974? איך תגדירו את הלהקה הזו? פופ רוקרים מיינסטרימיים ידידותיים לאוזן, או חבורת רוק פרוגרסיווי? מה שבטוח: סופטרמפ היתה תופעה חריגה בשנות השבעים, כזו שלא יודעים איך "לאכול אותה" אבל מיוחדת מאוד גם בשילובים דיסקו, ריתם נ' בלוז וג'אז.

"השיר ההגיוני" מראה את הכישרון העצום לתזמורים, להרמוניות קוליות. גם למלודיות מצוינות. מצד שני, הצד הרוקיסטי היותר משמעותי קיים כאן ב"פשע של המאה" (קטע מס. 8) מעובד לגיטרות חשמליות המטעינות את השיר באווירה, וחיבור אטרקרטיבי עם קלידי פסנתר ומיתרים. זוהי סופרטרמפ "מתקדמת" של אמצע השבעים, בקטע הזה המתארך בסיום אינסטרומנטאלי, וזוהי סופטרמפ היא במיטבה. מצד אחר, זה הסקסופון של של ג'ון אנתוני הליוול שמצטרף לקולות הגבוהים ב-It's Raining Again וזה לא רוק אלא פופ מאוד מחניף. גם – Take The Long Way Home

'Breakfast In America' של 1979 קיבל כאן 4 מייצגים כולל שיר הנושא היפהפה, המתוזמר גאוני. גם שירים מ – 'Even In The Quietest Moments נכנסו לכאן. מה שבטוח: האוסף המרתק הזה בהחלט מייצג את מהות סופרטרמפ בתקופה של חמש שנים ואת שני הכותבים, ריק דיוויס (נגן הפסנתר קלידים התזזיתי) ורוגר הודג'סון (הזמר בעל הטונים הגבוהים) , ומי שמעולם לא חווה צליל שלהם, הדיסק הזה בהחלט בא בחשבון. מה שבטוח: 28 שנה אחרי 'Breakfast In America', הצליל הסופרטרמפי ממשיך לענג.

וידיאו: The Logical Song



School

The Logical Song

Bloody Well Right

Breakfast in America

It's Raining Again

Cannonball

From Now On

Hide in Your Shell

Rudy

Give a Little Bit

Dreamer

Ain't Nobody But Me

Crime of the Century

Take the Long Way Home

Goodbye Stranger

Supertramp - The Very Best of Supertramp Vol.1 2001

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: