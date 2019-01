הכי חם, הכי עכשווי, הכי מפוצץ, ועוד ב"מפגש ענקים" של זמרת השנה, פריצת השנה והצעקה האחרונה – סטטיק ובן אל ועדן בן זקן וגם סטפן לגר. קמצוץ יוונית עם כל דבר מבית היוצר של ירדן "ג'ורדי" פלג המתמחה בפעלולי מילים וקצבים והפקות אינסטנט סוחפות. "איזה ערב מתבשל פה תאמין לי" צועקת עדן בן זקן, ואני לא מאמין לה. עובדת עלי ועליה. גם בהאזנה שלישית מה שנשאר זה הרבה בום בום בום. אחרי ה"טודו בום" הסטטיקים והבן אלים כבר יכולים לייצר סדרת המשך. טקסט? הצחקתם. לירז, ירדן וסטפן ניסו לייצר ממילים חגיגה הזויה על קו סלוניקי תל-אביב המוגשת חצי עברית חצי אנגלית (מה עם יוונית?). זה אמור להצחיק, לשעשע / לבדר. "אמור" הוא המינוח המדויק, כי בסופו של שיר לא צחקתי, לא שועשעתי, אפילו לא זזתי. ניסו לעשות עלי מניפולציה מפוארת. הצלחות השבורות, הטברנה, הבוזוקי, האוזו, הדרבוקות. גם הקליפ המושקע. לא עבד. עבר עלי לילה קר. בום בום בום. לא עשה לי כלום.

בטברנה ישנה בסלוניקי/ הבוזוקי מנגן את התקופה/ איזה ערב מתבשל פה תאמין לי

אז בוא נזרוק צלחת לרצפה (יאסו!)

Hey, welcome! I fix price for you

עדן בן זקנוס, סטפן לגריס, סטטיקוס מקסימוס, בן אליוס, ג'ורדי (אה אחי?) סגאפו!

בית א: תני לי רגע פיצי/ עד מתי את את הלב שלי תריצי?/ (עד האולימפוס) נו תעני לי

Do you love me, kiki?/ יש לך יופי מבלבל, לא מתנצל/ הבחורה הכי יפה בכל ישראל

מה לי וליוון? תלוי מי שואל/ אחרי הכל ברור לך שקוראים לי בן אל (יה!)

הביט הזה עושה לרקוד (מה הביט הזה עושה?)/ הביט הזה עושה לשתות (מה הביט הזה עושה לי)

אז אין הרבה אפשרויות/ איזה לילה הולך להיות!

פזמון: איזה לילה מחכה לי/ כמה טוב זה עושה לי/ כל הבום בום טקה בום בום

כל הבום בום טקה בום בום

אוזו עד השמיים/ טברנה על שפת המים/ עם הבום בום טקה בום בום/ תן לי בום בום טקה בום בום

יאסו!

בית ב:

איך שהבוזוקי נותן דאן צ'יקי דאן צ'יקי דאן/ סוחב את הדרבוקות על הגב – צ'ימידאן/ רוקדת יווני אבל אחי היא מכאן

שילוב מסוכן

מסוכן זה עדיף/ כזאת שאם אתה שם על הלשון זה חריף/ שבא לך לאכול כל היום כמו חטיף/ עלה לה קצת האף, לי עלה הסעיף

אין לי תחליף

אני אראה לך עולמות (הלוואי)/ עלי לפגאסוס לראות (אולי)/ ושאלת השאלות (די נו)/ איזה לילה הולך להיות? (קל)

פזמון: איזה לילה מחכה לי/ כמה טוב זה עושה לי/ כל הבום בום טקה בום בום/ כל הבום בום טקה בום בום

יש אוזו עד השמיים/ טברנה על שפת המים/ עם הבום בום טקה בום בום/ תן לי בום בום טקה בום בום

יאסו!

היי יו סטף ! It's your boy Stephan let's get it

בית ג: Boom boom boom chaka boom boom!/ It's your boy Stephan Legar and you know I'm in the room

I know I'm about to kill it/ All I like to say is 'get it'

Yeah you know that we're on top/ So you gotta move – stop! Haha

אני שובר פה צלחות צועקים יאסו/ וכשאני על המרגש Stephan que Paso

פה על החוף של מיקונוס שותה לי אוזו/ וזה חריף כמו טבסקו

עדן בן זקן hot like afroditta/ (With static and ben el I'm kicking it like Fifa (swag

Yeah I drip swag, yeah I drip swag/ או לה לה, או לה לה, איזה לילה!

פזמון: איזה לילה מחכה לי/ כמה טוב.. כמה טוב/ כל הבום בום טקה בום בום/ כל הבום בום טקה בום בום

אוזו עד השמיים/ טברנה על שפת המים/ עם הבום בום טקה בום בום/ תן לי בום בום טקה בום בום/ יאסו!

I told you it's the best price in all of Greece

