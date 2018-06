מספרים שבהקלטת האלבום הזה, סטיבי וונדר עשה את העבודה הקשה ביותר בקרייריה שלו. לעיתים הוא שהה באולפן 48 שעות. התוצאה – תקליט כפול של מוסיקת פאנקי, ג’אז, בלדות, אפרו, גם קטע מינואט בנגינת רביעיית מיתרים בולטים ,Isn’t she lovely ו I Wish ,Sir Duke

זהו אלבום כפול פלוס: בגרסה המקורית הוא יצא כשני תקליטים אריכי נגן בתוספת אי-פי של ארבעה שירים. הוא מחזיק יותר מ-100 דקות של מוזיקה ויש בו 21 שירים, ששבעה מהם נמשכים יותר משש דקות.

זהו אלבום מבריק שמשתייך לקבוצת הקלאסיקה של וונדר מ"מיוסיק אופ מיינד", "אינרוויז’ן", "טוקינג בוק". שימוש יוצא מהכלל בסינתיסייזרים, בעיבודי ג’אז-רוק, שירי אהבה ושירים פוליטיים. יש פה כול מה שרציתם מסטיבי וונדר. מסרים? בשיר הפתיחה הוא שר ישירות: Love's in Need of Love Today. העולם זקוק לאהבה, כי היא חסרה בו בגדול. וונדר האמין בכל ליבו שהוא מסוגל לקדם את השליחות הרוחנית הזו. אחרי האלבום הזה – גם הסקפטיים ביותר האמינו בכוונותיו להחזיר לעולם את היופי את הטוב, האור והאהבה. אחרי הכל מדובר ב"תופעת טבע" מוסיקלית נדירה, מהסוג – שאם לא הוא – אז מי?

Disc 1

Love's in Need of Love Today

Have a Talk with God

Village Ghetto Land

Contusion

Sir Duke

I Wish

Knocks Me off My Feet

Pastime Paradise

Summer Soft

Ordinary Pain

Disc 2

Isn't She Lovely

Joy Inside My Tears

Black Man

Ngiculela — Es Una Historia — I Am Singing

If It's Magic

As

Another Star

Saturn

Ebony Eyes

All Day Sucker

Isn't She Lovely

stevie wonder - Songs in The Key of Life

