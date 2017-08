לא יהיה מדויק לומר שסטיבן וילסון עושה היום פרוג רוק באוריינטציה הקלאסית של השבעים. וילסון הוא יוצר שלא חושב על אוריינטציה סגנונית כמו מבקרי המוסיקה, שמאז אלבום הסולו הראשון שלו Insurgentes ממשיכים לבחון אותו בזכוכית מגדלת. האם הוא ממשיך את פורקיופיין טרי Porcupine Tree, הנחשבת לאחת מהלהקות החשובות בז'אנר הרוק המתקדם (Progressive rock)? נצא מזה ע"י כך שנאמר, כי מדובר ביוצר פופ אינטליגנטי, דינמי, משנה צבעים, מרבה בפרויקטים, מכיל איכויות המאפיינות את מיטב הפרוגרסיב, בלי להיכנס לרזולציות, או להכניס את השירים תחת מטריה אחת.

To The Bone הוא כבר אלבום הסולו החמישי שלו מאז 2008, שיוצא אחרי Hand. Cannot. Erase, ודי להקשיב ל – The Same Asylum As Before ל – Refuge ול – Blank Tapes כדי להבין שסטיבן וילסון יצר את שירי האלבום ברגעי השראה נפלאים. המנגינות, המבנים, העיבודים, נגינת הגיטרות. רמה בפני עצמה. אפשר לומר שהפרוג-רוק לא מת, אבל חשוב יותר לומר, כי התוצאה הסופית מרגישה כמו יצירה, לא אוסף של שירים חדשים, לא משהו שמנסה להיות פרוג-רוק. אחרי בלקפילד עם אביב גפן, העניין ה"ישראלי" כאן הוא נינט טייב. שיר שלישי באלבום: Pariah. את השיר כתב סטיבן וילסון במיוחד לדואט איתה. התרגשות גדולה. זה נשמע כמו שהוא הזמין אותה לייצר את הדרמה הגדולה, לגנוב לו את ההצגה. נינט הולכת עד הסוף. קולה נשמע גם בשירים אחרים כמו ב – Permanating. מבחינתו של וילסון, היא הגיעה בזמן הנכון.

הוא ממשיך להסתובב סביב אותם נושאים של ניכור, יחסים על הקצה, ואובדן האנושיות בחיים המודרניים. טווח רחב של צלילים ומצבי רוח. אחד עשר השירים של To The Bone כולל Detonation עם הזמרת סופי האנטר הנמשך כ-9 דקות, מצטרפים לאחד האלבומים היפים בדרכו המוסיקלית כחבר להקות וגם כאמן סולו.

צילום: מרגלית חרסונסקי

סטיבן וילסון מארח את נינט באמפי שוני

To The Bone Nowhere Now Pariah The Same Asylum As Before Refuge Permanating Blank Tapes People Who Eat Darkness Song Of I Detonation Song Of Unborn

Steven Wilson – Pariah ft. Ninet Tayeb

Steven Wilson – To Be Alone

