תנו לסיה לשיר שיר הנושא לסרט. היא מתה על זה. כמעט כל שיר שלה יכול לקדם סרט שנועד להיות גורף קופות קייצי. אכן, היא התלהבה כשהציעו לה ולבצע את השיר שכתבו פלורנס וולש (פלורנס דה משין) וריק נוולס ב"וונדרן וומן" בכיכובה של גל גדות. היא חברה לצורך כך ללבירינת' הזמר הבריטי/ הראפר והמפיק. הרעיון: “To be human is to love / Even when it gets too much”. שיר שמתייחס לדמותה של דיאנה פרינס, שאינה בת אנוש, אבל צריכה לסגל לעצמה תכונות של בן אנוש. אחרי האזנה או שתיים ברור שהבלדה הזו תעמוד בפני עצמה ללא וונדר וומן וגל גדות. ההפקה נמצאת באזורי המוסיקה של 007. האווירה האפלולית, השירה הרגשנית-מתייסרת- הקודרת, הקצב המייצר מתח.

Under rich, relentless skies

I've been setting highs

I felt you walk right through me

You're the thing that I invoke

My all persistent goal

Sent to make me crazy

[Labrinth:]

And though it's hard now

With time, it works out

[Sia & Labrinth:]

To be human is to love

Even when it gets too much

I'm not ready to give up

To be human is to love

Even when it gets too much

I'm not ready to give up

[Sia:]

All the tigers have been out

I don't care, I hear them howl

I let them tear right through me

Can you help me not to care?

Every breath becomes a prayer

Take this pain from me

(Sia - To Be Human (feat. Labrinth

דירוג: