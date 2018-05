כבר אמרתי בעבר, שמשהו טוב קרה לסיון טלמור במעבר לאנגלית. גם השיר הזה מציג אותה מסוגננת כסינגר-סונגרייטר מהשורה הראשונה. הייתי משווה את הביצוע כאן לביצועים של ענקיות פופ מהשישים כמו קוני פרנסיס, פגי לי, רוזמרי קלוני, לורטה ליין. היא שרה (תרגום חופשי) על נחישותה של אישה לחיות שברה של האהבה וללכת עם זה עד הסוף בשמירה על עצמיותה. "אם אי פעם הרגשתי,כאילו אני לא מסוגלת לשאת את זה יותר/הייתי בוחרת בזה שוב, ומוצאת נחמה באבל/ אם אי פעם חשתי כה בודדה וכל כך מדוכאת/ הייתי בוחרת בזה שוב, להיות לבד בחושך העמוק".

סיון טלמור שרה את השיר בטונים תחושתיים של מי שחיה ונושמת את הסיטואציה. בביצוע התיאטרלי ה"מיושן" יש בו דקויות מפתיעות, גוונים ווקאליים שמשרטטים במדויק את התחושה – משבריריות נוגה לעוצמה. "אני נופלת אני נופלת (למטה) במדרון התלול ביותר/ שוב אני הרוסה/ שוב אני שבורה/ גרמת לכל זה להתפוצץ".

המנגינה והקצב מייצרים מתח נפלא. העיבוד וההפקה מצדיעים למסורת הפופ של החמישים והשישים, מעניקים לשיר עושר קברי התואם את ההגשה ה"אולד פאשנית" של סיון. הקליפ של קובי פלשמן מעביר תחילה את טלמור לתמונת וינטג' מהמטבח של שנות השישים (המקרר, התנור, בקבוקי החלב, מערבל יד), רק הקעקועים על רגלה מגלים את הזמן האמיתי שלה. (אם כבר – אז תסתירו הכל) אצל פלשמן אישה בלבן שאופה עוגה במטבח לבן היא כליל האישה המושלמת. בניתוץ הדימוי, מתלכלכת האישה בתשפכות ובהשפרצות שהופכות לתצוגה סקסית רטובה עד גועל. הבמאי ניסה לייצר קונטרסט חזק, אבל התאהב מדי ברעיון והפריז פרא. כך או כך השיר והקליפ משלימים זה את זה לכדי יצירה מסוגננת ממדרגה ראשונה.

If I ever felt, felt like I couldn't bear it anymore/ I’d choose it again, and find salvation in the mourning

If I ever felt, felt I was so lonely and so (deep in) gloom\I’d choose it again , to be alone in darkness blue.

‘Cause that's the way I feel/ I feel alive

And that's what keeps me awake/ Awake to die

Again im falling/ I’m falling

I’m falling (down) the steepest slope/ Again im ruining

I’m wrecking/ I’m causing it all to blow

If I ever had/ Had one good thing in my life

I’d probably drop it, and bury it in ground alive.

‘Cause that's the way I feel/ I feel alive

And that's what keeps me awake/ Awake to die

Again i'm falling/ I'm falling/ I'm falling (down) the steepest slope

Again im ruining/ I'm wrecking/ I'm causing it all to blow

Sivan Talmor - Falling

