אחד השירים המסתוריים שנכתב אי פעם, יש הרבה השערות לגבי המשמעות של "נשיקה מתוך ורד" – רבים חושבים שזה קשור לסמים, בעוד אחרים שומעים כאן ביטוי של אהבה או מסע אל אחרי המוות. סיל (Seal) מעולם לא הסביר על מה השיר, ורק אמר כי מדובר ב"סוג של מערכת יחסים אשר עוררה למילים"

"אני חושב שהאווירה הכללית של מה שאני אומר חשובה ולא התרגום המילולי המדויק", כתב. "השיר הוא תמיד גדול יותר במוחו של המאזין, כי כך הוא יכול להפעיל דימיון המתייחס לניסיון האישי שלו .אז מדובר בתפיסה של המאזין של השיר".

סיל כתב את השיר הזה מתישהו בסביבות 1988, כאשר הוא חי בקנסל גרין, לונדון, עוד לפני שהיה לו חוזה עם חברת תקליטים. לא היה לו מושג בנגינה באף כלי, אז הוא שר את החלקים האינסטרומנטליים לרשמקול של 4 ערוצים. הוא השליך את הקלטת הצידה ולא חשב על כך. כאשר הקליט את אלבום הבכורה שלו ב -1991, הוא אפילו לא שקל להכניס את השיר הזה.

השיר חזר לחיים כעבור שנתיים, כאשר סיל השמיע אותו לחבר הכי טוב שלו. הוא סיפר על השיר למפיק שלו טרבור הורן, שאהב את מה שהוא שמע. הם הקליטו את השיר לאלבום השני שלו (סיל, 1994), גם אז עדיין לא חשבו על השיר במונחים של סינגל ולהיט. חבר שיכנע אותם להוציא את השיר כסינגל. הוא יצא תחילה בבריטניה. באמריקה, אף אחד לא שם לב לשיר עד שהוא נכנס לפסקול הסרט "באטמן לנצח". יצא במאי 1995, ביוני השיר יצא כסיסינגל וב-1 באוגוסט טיפס למקום הראשון.

השיר זיכה את סיל בפרס גראמי בשנת 1996 עבור תקליט השנה, שיר השנה והביצוע הטוב ביותר בקטגוריה של פופ ווקאלי. השיר לא היה מועמד לאוסקר כי הופיע באלבום של סיל לפני שעשו בו שימוש לפסקול הסרט.

על ההופעה של סיל בישראל יולי 2010

There used to be a greying tower alone on the sea

You became the light on the dark side of me

Love remained a drug that's the high and not the pill

But did you know that when it snows

My eyes become large

And the light that you shine can't be seen?

Baby, I compare you to a kiss from a rose on the grey

Ooo, the more I get of you, the stranger it feels, yeah

Now that your rose is in bloom

A light hits the gloom on the grey

There is so much a man can tell you

So much he can say

You remain my power, my pleasure, my pain

Baby, to me, you're like a growing

Addiction that I can't deny

Won't you tell me, is that healthy, baby?

But did you know that when it snows

My eyes become large

And the light that you shine can't be seen?

Baby, I compare you to a kiss from a rose on the grey

Ooo, the more I get of you, the stranger it feels, yeah

Now that your rose is in bloom

A light hits the gloom on the grey

I've been kissed by a rose on the grey

I've been kissed by a rose on the grey

And if I should fall, will it all go away?

I've been kissed by a rose on the grey

There is so much a man can tell you

So much he can say

You remain my power, my pleasure, my pain

Baby, to me, you're like a growing

Addiction that I can't deny

Won't you tell me, is that healthy, baby?

But did you know that when it snows

My eyes become large

And the light that you shine can't be seen?

Baby, I compare you to a kiss from a rose on the grey

Ooo, the more I get of you, the stranger it feels, yeah

Now that your rose is in bloom

A light hits the gloom on the grey

Now that your rose is in bloom

A light hits the gloom on the grey

Writer/s: SEAL SAMUEL

1994 מקום 1 – ארה"ב מקום 4 – בריטניה



