יש שירם מעטים מאוד שיוצאים מהאירוויזיון ונחרתים עמוק בנשמה. "לאהוב בשביל שניים" ילך אתנו לנצח. לקח להם לפורטוגלים 53 שנה עד שזכו סוף סוף בתחרות האירוויזיון. מעט חזו שזה יקרה עם בלדה מלנכולית מהסוג הלירי המאוד – אישי. הגם שהתאהבתי בשיר מהאזנה אחת, גם אני לא האמנתי שהוא יהיה המנצח בתחרות בקייב. סלבדור סורבל בן 27 נראה ונשמע כמי שהגיע למקום הלא נכון בזמן הלא נכון. בזקן מדובלל, שיער לא מסופר, סורבל הציע חיוך מבויש, בעוד המתחרים לפניו ואחריו הציגו את מיטב התחמושת לזכייה בתחרות. הוא עלה לבמה ושר בעיניים מלאות חיוניות שיר אהבה עצוב, שנכתב ע"י אחותו, לואיזה, אשר הצטרפה אליו לדואט אחרי ההכרזה על הזכייה.

אבל קולו הלחשני, הפה של גולות, משכו על קצות לב למרות מחסום השפה. עמאר פלוס דויס משלם מחווה למסורת העממית של פורטוגל, לווה מסגנון הפאדו, ז 'אנר שלם המכרה את האבל, והשירה של סוברל כמעט הצליחה להחליק על ידי מיתרים מתנודדים ומפתחות נוצצים. הכל היה כביכול נגדו – קול לחשני, מחסום שפה. ברור היה ששיר כזה אי אפשר לשיר בשפה אחרת פרט לפורטוגזית. סורבל לקח משהו מהמוסיקה הברזילאית, משהו מהפאדו הפורטוגזי, ז'אנר של שירי אהבה מיוסרים. שיר שמתאים יותר לבר אפלולי בסמטאות ליסבון. עד לחצי הגמר, סורבל לא נכנס לרשימת הנבחרים המועמדים לזכיה בתחרות. אז לפי התוצאה, כל מי ששוקדים מרגע זה על שיר לאירוויזיון הבא בפורטוגל – חישבו מחוץ לקופסה. אל תלכו על הפאסט-פוד מיוזיק, או כמו שאמר סורבל עצמו: מוסיקה אינה זיקוקי די-נור, מוסיקה היא תחושה. גם לפורטוגל לקח כמעט חצי מאה כדי להבין זאת.

פורטוגזית

Se um dia alguém perguntar por mim

Diz que vivi p’ra te amar

Antes de ti, só existi

Cansado e sem nada p’ra dar

Meu bem, ouve as minhas preces

Peço que regresses, que me voltes a querer

Eu sei que não se ama sozinho

Talvez devagarinho possas voltar a aprender

Meu bem, ouve as minhas preces

Peço que regresses, que me voltes a querer

Eu sei que não se ama sozinho

Talvez devagarinho possas voltar a aprender

Se o teu coração não quiser ceder

Não sentir paixão, não quiser sofrer

Sem fazer planos do que virá depois

O meu coração pode amar pelos dois

אנגלית

If one day someone asks about me

Say that I lived just to love you

Before you, I only existed

Tired and without a thing to offer

My dear, listen to my prayers

I ask you to come back, that you come back to love me

I know we can't love alone

Maybe little by little you can learn again

My dear, listen to my prayers

I ask you to come back, that you come back to love me

I know we can't love alone

Maybe little by little you can learn again

If your heart doesn't wish to do so

To feel the passion, If it doesn't want to suffer

Without making plans about what will happen

My Heart can love for the both of us

Salvador Sobral - Amar Pelos Dois

