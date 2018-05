"סלין דיון, מלכת בלדות הסרטים", כינה אותה מגזין הרולינג סטון. האם הבלדות ששרה סלין דיון הם חלק מההצלחה הקופתית של סרטים? שאלה כמעט רטורית. כמה תרם My heart will go on לסרט טיטניק? אני מעריך, כי השיר קידם יפה את הסרט. בקולנוע מודעים ליכולות שלה לתת פוש להצלחה בקופות. מפיקי Deadpool 2 רשמו 700 מילון דולר הכנסות. לבטח מישהו הרים טלפון לסלין לומר לה כמה מילים טובות.

"מה נשאר לומר? / התפילות האלה לא עובדות יותר / כל מילה עלתה בלהבות / מה נותר לעשות עם השברים האלה על הרצפה?", שרה סלין בהתרגשות. "תנו ליופי לצאת מאפר / וכאשר אתפלל לאלוהים כל שאבקש הוא / שיופי יצא מאפר".

השיר מגיע עם קליפ המכיל כל המניירות המלודרמטיות שאתם יכולים לקבל מדיון. היא מבצעת את השיר על במה בתיאטרון ריק, בעוד קטעים מ-Deadpool 2 מוקרנים בהילוך איטי. בהמשך נוספת חמישיית מיתרים על הבמה, ורקדן בדמות "דדפול", המלווה דיון בתנועות ריקוד שגרתיות ומפתיע בשבחים שהוא מחלק לדיון על הביצוע, אבל מודיע לה כי צריכים לחזור על השיר… "מדוע?" שואלת סלין? – "כי זה מדי טוב. את לא נמצאת בטיטניק לו בדדפול. את צריכה להוריד מ-אחת עשרה לחמש וחצי" . סלין עונה לו: "תקשיב, זה רק הולך ב -11. אז תרד מזה, ספיידרמן". סיום מפתיע לקליפ, אבל הוא אומר כמעט הכל על הדרישות מסלין לשוברי קופות. נשמח מאוד, אם תתרמי מה שתרמת לטיטניק. אין ספק: היא עמדה בדרישות.

What's left to say?/These prayers ain't working anymore/ Every word shot down in flames/ What's left to do with these broken pieces on the floor?/ I'm losing my voice calling on you

'Cause I've been shaking/ I've been bending backwards till I'm broke/ Watching all these dreams go up in smoke

Let beauty come out of ashes/ Let beauty come out of ashes/ And when I pray to God all I ask is/ Can beauty come out of ashes?

Can you use these tears to put out the fires in my soul?/ 'Cause I need you here, woah

'Cause I've been shaking/ I've been bending backwards till I'm broke/ Watching all these dreams go up in smoke

Let beauty come out of ashes/ Let beauty come out of ashes/ And when I pray to God all I ask is/ Can beauty come out of ashes?

Can beauty come out of ashes?

Céline Dion – Ashes

