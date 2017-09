עצוב. עצוב. עצוב. האם לשיר חדש כזה ציפינו מסם סמית' אחרי האלבום המצליח In The Lonely Hour משנת 2014? זהו אחד מארבעה שירים באלבום החדש שעוסק ישירות בו. שיר על יחסים. איך זה להרגיש יותר מדי טוב, שכאתה מסיים יחסים עם בן זוג. היום אני יותר בודד ורווק מאשר הייתי בזמן שהוצאתי את האלבום הנ"ל, אמר בראיון.

סם סמית' מדבר על מערכת יחסים של משברים רבים. בכל פעם שמישהו גומר איתו, זה נעשה פחות קשה לעבור את הפרידה ואת המשבר. החשש הוא שיום אחד הוא לא יחוש דבר, כאשר הוא ייפרד ממישהו, כלומר לא יצליח לחוות עוד אהבה.

סמית' כתב את השיר עם שותפו ליצירה בעבר ג'ימי נייפס, ושיתף פעולה עם הרכב ההפקה Stargate. הקול משדר את התחושה במנעד הגבוה. סמית הולך על מנה נכבדת של מלנכוליה בטנור המושלם שלו, בנגינת אקורדים הבסיסיים ביותר של הפסנתר. ההפקה הוסיפה מקהלת גוספל כדי להגביר את האלמנט המוכר מכנסיות השחורים כדי להעצים את התחושה. רגשנות יתר? עולה על גדותיו? – כזוהי התחושה. מצד שני, קולו הקסום והטרגי של סמית' עומד בפני עצמו, ממיס אותך עם תחושת הפגיעות שלו. כמו עמיתתו , אדל, סמית יודע למחזר את הצער, עד כדי כך שהוא (הצער) נעשה יפה. הוא טוב בזה.

You must think that I'm stupid

You must think that I'm a fool

You must think that I'm new to this

But I have seen this all before

I'm never gonna let you close to me

Even though you mean the most to me

'Cause every time I open up, it hurts

So I'm never gonna get too close to you

Even when I mean the most to you

In case you go and leave me in the dirt

And every time you hurt me, the less that I cry

And every time you leave me, the quicker these tears dry

And every time you walk out, the less I love you

Baby, we don't stand a chance, it's sad but it's true

I'm way too good at goodbyes

(I'm way too good at goodbyes)

I'm way too good at goodbyes

(I'm way too good at goodbyes)

