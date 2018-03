סנו פטרול חוזרת עם שיר רגש שתופס אותך חזק בהאזנה ראשונה. ככה כותבים בלדת פופ אמינה. ככה שרים שרים שיר אישי על מאבק בינך ובין עצמך – "אל תיפול על חרבך/ פשוט לך בעקבות תחושתך", שר גרי לייטבודי, סולן הלהקה. הסינגל הראשון והמוביל מתוך האלבום החדש של הלהקה Wildness. לייטבודי סיפר, כי השיר נכתב תחילה על חבר שעבר תקופה קשה אבל ככל שנכנס לתוכו הבין, כי השיר הוא עליו, ועל הקשיים בעשיית האלבום, לו נדרשו 5 שנים במהלכן נאבק בדיכאון ממנו סבל מאז שהיה ילד. המנגינה העיבוד האקוסטי-חשמלי והטון הדואב של הזמרים משדרים את הנרטיב. אם השיר השה הוא מבוא לאלבום החדש, אז יש למה להמתין מסנו פטרול. סנו פטרול הסקוטית מוזכרת לעיתים בנשימה אחת עם קולדפליי. זכור לטובה אלבומה Fallen Empires משנת 2011. אז כתבתי: "סנו פטרול הולכים באותה דרך שהביאה את U2 וקולדפליי למקומות בהם הם נמצאים כיום, מה שאומר – גם ה"אלטרנטיבי" המדוכדך הזה שנוגע במזוכך". השיר החדש מאשש את הדברים.

Don't give in

Don't you dare quit so easy

Give all that you got on the soul

Don't say that you want it forever

I know, I know

It's in your blood

And it's in your making

So don't hold your tongue

'Cause it's, it's no longer working

Don't fall on your sword

Just follow your instinct

Like an old lesson learned

Like an old lesson learned

Only you know what it, what it is to see through

See through the eyes that are trained on me now

I can, I can only tell you how it, how it looks from here

I think you made up your mind

I think you made up your mind

Don't give in

Don't you dare quit so easy

Give all that you got on the soul

Don't say that you want it forever

I know, I know

Snow Patrol - Don't Give In

