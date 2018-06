שבע שנים חלפו מאז האלבום האחרון של סנו פטרול 'Fallen Empires'. שבע הוא גם מספרו של האלבום החדש. האלבום השביעי של הלהקה ב-25 שנות קיומה. החל מהשיר הפותח Life On Earth, מקבלים אלבום של מנגינות מופלאות, פופ-רוק במיטבו שחוזר לאיזו פשטות בסיסית, נאמנות למנגינות המלודיות שהביאו אותם לגדולה. גרי לייטבודי, סינגר-סונגרייטר-זמר מדבר על המושג wildness

"יש הרבה סוגים של פראות, אבל אני חושב שאפשר לדבר על שני סוגים של פראויות: הפראות של העידן המודרני, הבלבול, חוסר ההיגיון וניכור ופראות עתיקה יותר, משהו ראשוני, חי ויפה שמדבר על הקשר האמיתי בין בני האדם, על התשוקה שלנו, אהבתנו, הקשר שלנו עם הטבע וזה עם זה. זה סוג של פראות שהאלבום מתמקד בו. האובדן של הפראות ההיא, הניסיון להתחבר אליה מחדש. לזכור אותה".

האלבום אכן נפתח בבלדת מידטמפו עוצמתית הקובעת את הקו המלו-מלנכולי של האלבום:

Oh this ancient wildness/ That we don't understand/ The first sound of a heartbeat/ To riot roaring

This is not love you had before/ This is something else/ This is something else/ This is not the same as other days

Don't Give In, השיר השני באלבום שיצא כסינגל מקדם, הוא שיר אישי על מאבק בינך ובין עצמך – "אל תיפול על חרבך/ פשוט לך בעקבות תחושתך", שר גרי לייטבודי, סלייטבודי סיפר, כי השיר נכתב תחילה על חבר שעבר תקופה קשה אבל ככל שנכנס לתוכו הבין, כי השיר הוא עליו, ועל הקשיים בעשיית האלבום, לו נדרשו 5 שנים במהלכן נאבק בדיכאון ממנו סבל מאז שהיה ילד. המנגינה העיבוד האקוסטי-חשמלי והטון הדואב של הזמרים משדרים את הנרטיב.

תעבירו ל – Soon, שיר מס 8. התרגשות גדולה. אולי הבלדה היפה ביותר באלבום. אב ששר לבנו:

Soon you'll not remember anything/ But then someday neither will I/ Tomorrow though is nothing to fear/ Because father it's always today

גם Empress הוא שיר מנצח בזכות הקצב המניע, הפזמון החוזר הנלהב ומסר התקווה עבורה: “You don’t feel like an outcast anymore” שר לייטבוי ומשכנע שזה משהו מגיע ממקומות עמוקים. “What If This Is All The Love You Ever Get?” היא בלדת פסנתר שנוגעתף מגעת, מחלחלת בהאזנה ראשונה.

סנו פטרול הסקוטית מוזכרת לעיתים בנשימה אחת עם קולדפליי. על אלבומה Fallen Empires משנת 2011. כתבתי: "סנו פטרול הולכים באותה דרך שהביאה את U2 וקולדפליי למקומות בהם הם נמצאים כיום, מה שאומר – גם ה"אלטרנטיבי" המדוכדך הזה שנוגע במזוכך. האלבום החדש מאשש את הדברים.

01 Life On Earth

02 Don’t Give In

03 Heal Me

04 Empress

05 A Dark Switch

06 What If This Is All The Love You Ever Get?

07 A Youth Written In Fire

08 Soon

09 Wild Horses

10 Life And Death

וידיאו: Life On Earth

Snow Patrol - Wildness

