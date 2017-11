כמעט בכל פרק בתחרויות הריאליטי מוסיקה – עולה וצפה מחדש התחושה – די, כמה אפשר עוד לצפות? היא מתחזקת נוכח שולחן שופטים שמונע ממניעים שכותב שורות אלו לא הכי מודע להם. מה גרם, למשל, למשה פרץ לסגת מההחלטה שלו לא להעביר את ברק וגולן אלקלעי ששרו "אחרי כל השנים" (במקור – עומר אדם) פרץ קבע תחילה כי השניים נשמעים בוסר ועמד לומר להם "לא". ה"שופטת" המחליפה שלידו, עדן בן זקן, פתחה בניג'וזים – "משה, תן להם הזדמנות. הם עשו לי שתי קולות וזה היה יפה". בן זקן לא רק שאינה מדברת עברית נכונה, אין לה מושג בשיפוט. היא אינה יודעת לחבר שני משפטים שמנמקים את דעתה על המתמודד. כל הפעילות שלה מסתכמת בהתמוגגות חלולה. ניכר שגם לעברי לידר נשבר. הוא הבין שכצמד האחים אלקלעי נכשלים. ניסה לשכנע אותם שרק אחד מהם – גולן – צריך להמשיך. גם סאבלימינל הצטרף ללחץ על משה פרץ. הוא טען שיש להם Look טוב ו- Vibe ו"שמחת חיים" וגם קהל (בנות) אוהד, אבל גם "ים של דברים לעבוד עליהם". סאבלימנל אמר לו: "משה תעביר אותם – שיהיה שמח, נו", פרץ לא עמד בפרץ. "אתם רוצים שמח? –אמר פרץ, אז יהיה שמח, ושינה את החלטתו מ"לא" ל"כן".

על כך אמר עברי לידר באומץ רב: "מה זה שיהיה שמח? זו היתה ההצבעה הכי לא מקצועית שראיתי בחיים שלי". משה פרץ נבהל: "אל תעשה לי את זה. אל תעבוד לי על המצפון". לידר: "אחרי שלוש עונות של אקס פקטור – אסור לך לעשות דברים כאלה. אתם עושים צחוק? זה לא פייר כלפי מתמודדים אחרים. מה זה שיהיה שמח?", והנה, מתברר, שבאקס פקטור 3 יש מבוגר אחראי אחד ויחיד.

מתמודדת אחת שאינה צריכה את ה"שמח": איילה סיני בת 17 ששרה שיר מקורי, Give Me A Reason, שלדבריה כתבה בגיל 13. לפי השיר והביצוע – It's Too Good To Be True, אבל אם זה נכון – יש כאן כישרון יוצא דופן גם בכתיבה, גם בשליטה בקול, באחזקת המיקרופון. יש כאן אקס פקטור!

לין בן חמו – "יא מאמא", נועה הלינגר – Wicked Game, אושרה דגו – I Will Alawys Love you, אלירז זאדה – High And Dry, דניאל וינריג – "יש בי אהבה", אבישי אזיקרי – "חייל הנקמה", סתיו כהן – Riptide, יהל יעיש – No Dignity, שירלי ריגר עגיב – Running, שי שיקו חייט – כבר עברו השנים, פאנצ'ו וקרמה – שם פס, ברק וגולן אלקלעי – "אחרי כל השנים", ורד עזרא – Listen, איילה סיני – Give me A Reason

האודישן של איילה סיני

