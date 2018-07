מה הניע את עומר נצר לעשות קאבר ללהיט ענק של די. ג'יי חאלד בהשתתפות ריהאנה וברייסון טיילר. שש מאות שבעים מיליון צפיות? בקומוניקט שנשלח עם השיר אין הסברים למהות הקאבר, שהוא בבסיסו היפ הופ. ריהאנה עושה בו שימוש במשמעות כפולה במשפט “this cookie is for the baking”, כאשר “cookie” הוא סלנג מתייחס לנרתיק רטוב במסגרת המחשבות הפראיות על יחסי מין. מצד שני “cookie” הוא סלנג למריחואנה… גם “kitty” הוא מילת עגה לנרתיק, וריהאנה מבקשת – לתת לו מנוחה. בשיר מופיעה גם המילה Diamonds יהלומים. יש מי שייחסו את השימוש בעקיפין ללהיטה הגדול בשם זה, לתיאור משמעות היחסים בינו ובינה. במקור השיר כלל גם ריף חשמלי מהלטין רוק של סנטנה. מכל מקום, די ג'יי קאלד מצא נוסחה לשתף כוכבים ולשחק אותה בגדול, והשיר הזה נשמע הימנון האוהבים החדש במצעדי המכירות ועל רחבות המועדונים בחודשים הקרובים.

מה עשה עומר נצר? מוסיקלית הוציא אותו מהקונטקסט המקורי שלו, והפך אותו לרוק בלוזי בעיבוד לכלי נשיפה בנוסח ג'ו קוקר. כל קשר לדי.ג"י חאלד וריהאנה – מקרי בהחלט. היא לחלוטין לא כאן. השיר מוקדש בעיקר לגחמה הצרודה של נצר. מבחינה זו, אין שם בעיה לקחת הרבה שירים ולעשות להם עיבוד בנוסח כזה. האינטרפרטציה מעקרת את המקור, העוצמות אחרות. למעשה – חיים חדשים לשיר, שיוצריו כנראה ירימו גבה למשמע הכיסוי. מבחינתו הרוק-בלוזית של נצר – שיחק אותה. מבחינת הקאבר – השיר (למטה) הוא לא יותר מאשר תירוץ.

I don't know if you can take it/ I know you want to see me naked

I just want to be your baby/ But I can't be around you

When I'm with you all I get is wild thoughts/ Wild, wild, wild

When I'm with you all I get is wild thoughts/ Wild, wild, wild

When I'm with you all I get is wild/ When I'm with you all I get is wild

When I'm with you all I get is wild thoughts

I hope you know I'm for the taking/ Hope you know this cookie's baking

I just want to be your baby/ But I can't be around you

When I'm with you all I get is wild thoughts/ Wild, wild, wild

When I'm with you all I get is wild thoughts/ Wild, wild, wild

When I'm with you all I get is wild/ When I'm with you all I get is wild

When I'm with you all I get is wild thoughts

When I'm with you all I get is wild thoughts/ Wild, wild, wild

When I'm with you all I get is wild thoughts/ Wild, wild, wild

When I'm with you all I get is wild thoughts/ Wild, wild, wild

When I'm with you all I get is wild thoughts

Wild, wild, wild/ When I'm with you all I get is wild

When I'm with you all I get is wild

When I'm with you all I get is wild thoughts

