זהו כבר האלבום השביעי של עומר קליין, ראשון בחברת וורנר, עדות לביקוש שיש לפסנתרן בן ה-35. קליין מגיש 13 קטעים, כמות לא קונבנציונאלית לאלבום ג'אז, בפורמט טריו. מנגנים איתו חגי כהן מילוא על הבס, אמיר ברסלר – תופים. התמהיל – אקלקטי, כיוונים מוסיקליים שונים, תזמונים מגוונים. (גם קטע של פחות משתי דקות) עומר קליין הסביר, כי האלבום נשען על שלושה מרכזים, למעשה שלוש תמות מרכזיות, היוצרות את המרקם של האלבום – מבטו על החברה, על המסתורי ועל חיי האמנים.

Sleepwalkers המייצג את המרכז הראשון הוא מבט על החברה בת ימינו ועל הטכנולוגיה השולטת בה. חלק ניכר מהחיים מתנהל במעין עולם וירטואלי אלטרנטיבי. "במובן מסוים אנחנו נראים כאילו אנחנו כאן ולא כאן, הולכים בשנתנו". Sleepwalkers נשמע כמו פתיח טעון אווירה לסרט. הפסנתר מספר את סיפורו בצלילים שמשדרים תנועה מתמדת. מוסיקה בעלת מלודיות וזרימה קצבית סוחפת.

המרכז היצירתי השני, לדברי קליין עוסק במסתורי – בניסיון שלו כאמן לתקשר עם המיסטי בחייו. למרכז הזה נגיע דרך הקטע הפותח והמסיים הנקראים Wonder And Awe. הצלילים– סולו פסנתר רומנטי נוגה, חלומי, מלודי להפליא, ניחוח של ביל אוונס. הצליל הרומנטי הנוגה קיים גם ב – One Step At A time, שבע דקות של סיפור סנטימנטלי בצלילי פסנתר ענוגים, המתפתח כמבע רגשני דרמטי אקספרסיבי.

blinky Palermo, Hookup ו – Underdog – היותר מתוחכם משקפים חלק יותר קל בתמהיל של קליין. הם קצביים ופאנקיים, פן אחר לחלוטין של קליין והשלישיה, שיש בו שחרור כיפי, הומור, גרוב. קליין נפתח כמניפה צבעונית מגוון את המוסיקה שלו מתוך מודעות שהקטעים האלה עלולים לייצר אלבום לא קוהרנטי.

המגמה של מספר סיפורים בצלילים בולטת בקטע כמו Josephine הנוגה-מהורהר, מפתיע במורכבותו, בחיבור המאוד עדין של הפסנתר והבס. מצד אחר הקצביות הבהירה הקולחת והפריכה של Mixtape – גם כאן באיזון מופלא בין כל כלים.

האלבום הוא ביטוי לאמן ג'אז בשל שעושה בחירות מגוונות כדי לתרגם סיפורים ותחושות לצלילים. What's on Your Mind? נקרא אחד הקטעים, והצלילים הקצביים החריגים והמפתיעים אכן מעידים על אמן ופסנתרן פתוח וורסטילי. כמעט כל קטע כאן מספר סיפור בדקויות נגינה, במלודיות ערבה לאוזן, במעברים חיוניים.

עומר קליין טריו – חשיפה בינלאומית



01. Wonder and Awe 03:05

02. Sleepwalkers 05:07

03. Blinky Palermo 05:26

04. One Step at a Time 07:10

05. Josephine 04:59

06. Don't be a Zombie 01:57

07. Mixtape 05:58

08. Each and Every Child 01:44

09. What's on Your Mind? 02:50

10. Underdog 05:39

11. Hookup 06:25

12. Spilt Milk 05:38

13. Wonder and Awe 2 03:12

Sleepwalkers Omer Klein

