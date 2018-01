השם "עופר ניסים" אומר משהו לדור שלא ידע? לא יכול להיות שלא. התקליטן והמפיק המוסיקלי, מי שזכה בתואר די.ג'יי השנה בישראל בשלוש השנים שבין 2005 ל-2007, מי שכבש את במות ורחבות אירופה בפסטיבלי הגייז הכי לוהטים, מאסטר מכונות הדאנס וההאוס – לא אמר את מילתו האחרונה, כדבר הקלישאה.

שמונה שנים אחרי האלבום האחרון שלו, עופר ניסים חוזר עם אלבום כפול חדש ארוז בלהיטים אשר בשנים האחרונות כבשו את הבירות האירופיות, ומוקמו גבוה בכל שיחק בכל המצעדים עם חומרים חדשים לצד רמיקסים של מדונה, מישל אובמה. בין הקטעים המקוריים שירים עם ריטה, דנה אינטרנשיונל, רבקה זוהר, אניה בוקשטיין, מיטל דה רזון, אילן פלד וכמובן מאיה סימנטוב, שותפה ותיקה לפרויקטים שלו, יחד עם אניה בוקשטיין בקטע הסוחף Everybody Needs A Man.

אז מה חדש? החדש הוא בניסיון המוצלח של עופר ניסים להתרחק מהרמיקס השבלוני ולהעניק לשירים רבדי אווירה עשירים. למשל: IIn'est Pas Comme Hier היפהפה עם רבקה זוהר בפתח הדיסק הראשון.

הנטייה של ניסים – ללכת על קטעים מקוריים ולהעשיר במקצבים, בסגנונות, במוסיקה אוריינטלית (גרסת ההאוז ל – We Can Make It עם דנה אינטרנשיונל), ועם זאת – עדיין לשמור על קו פס קול אלקטרוני קצבי מאוד (EDM) למסיבת דאנס נונסטופ. כזהו Completely Yourself הסתמי משהו. השיר האיטי היחיד I Turn To You – בלדת אווירה עם מיטל דה רזון. יש כאן כמה בדיחות כמו Apricus בשפה הגרמנית עם השחקן אילן פלד, משהו שללא הבנת ההומור יכול להישמע רע לאוזן ישראלית רגישה לשפה. מצד אחר הרמיקס הכי פשוט כמו Michelle Obama All-Star Girl עם This Is For My Girls נשמע להיט פופ קונבנציונאלי יפה. כנ"ל I Ain't No Mountain עם The Bitches, גרסה ללהיט הסול של מרווין גיי ותמי טרל. שיר יחיד בעברית: ריטה בסוף הדיסק הראשון – "עלי" (Alai)

אלבום מגוון מאוד במסגרת ז'אנר ה – EDM. לא בטוח שהייתי לוקח אותו לאי בודד, אבל עם מערכת סאונד טובה אפשר להציף את הבית בצלילים מרקידים מענגים מביתו המקצועי של ניסים, שעשה כאן עבודה יעילה מאוד.

CD 1 01 Rivka Zohar – IIn'est Pas Comme Hier – Offer Nissim Remix 02 JHUD – Prayers For This World – Offer Nissim Remix 03 Offer Nissim Feat. Zach Adam – You Need My Love 04 Offer Nissim – Completely Yourself 05 Offer Nissim Feat. Maya Simantov – Let Me Live 06 Ivana Lola Feat. AC & Get Far – Don't You Hide (L.I.B.) – Offer Nissim Remix 07 The Trash Mermaids – Cryptic Love – Offer Nissim Remix 08 Billie Ray Martin – The Glittering Gutter – Offer Nissim Remix 09 Offer Nissim Feat. Deborah Cox. – My Air 10 Offer Nissim Feat. Meital De Razon – I Turn To You 11 Offer Nissim Feat. Rita – ALAI

CD 2 01 Madonna – Living For Love – Offer Nissim Living For Drama Mix 02 Offer Nissim – Africa 03 Offer Nissim Feat. Maya Simantov – Cheating Love 04 Offer Nissim Presents Ilan Peled – Apricus 05 Offer Nissim Presents Ilan Peled – Haw Haw 06 Michelle Obama All-Star Girl Power Anthem – This Is For My Girls – Offer Nissim Remix 07 Offer Nissim Feat. Cim W – I Wanna Be With You 08 Offer Nissim Presents The Bitches -I Ain't No Mountain 09 Vali – Ain't No Friend Of Mine – Offer Nissim Remix 10 Lara Fabian – Growing Wings – Offer Nissim Remix 11 Offer Nissim Feat. Dana International – We Can Make It 12 Offer Nissim Feat. Maya Simantov – Everybody Needs A Man 13 Offer Nissim X Ania Bukstein – ROKEDET 14 Offer Nissim Feat. SAILO – Gotta Be Cool

Offer Nissim – Love

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: