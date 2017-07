למה לא להשאיר שיר כה חזק כמו Street Spirit בגרסה המקורית של רדיוהד? הגרסה העברית היא חלק מפרויקט קולנשר המחדש שירים שהפכו לקלאסיקה – מתורגמים לראשונה לעברית בהפקה ובעיבודים חדשים.

תום יורק כתב שיר שקט, עצוב מאוד, מלודי להפליא, מהיותר אפלוליים שלו, שהוא השאיר תמיד לחלק האחרון של הופעות להקתו. בכתיבת השיר הושפע יורק מספרו של בן אוקרי The Famished Road.העוסק בהיבטים על שבירותם של החיים, ועל חיים בצל המוות, הנמצא תמיד מעבר לפינה כמו גם בהבדל בין מציאות רוחנית למציאות חומרנית.

המקור יישאר ככל הנראה אולטימטיבי גם אחריי התרגום והפרשנות של מתן קולנשר ועם זאת, מצליחים זהר וקולנשר ליצור גרסה העומדת בפני עצמה, יופי ייחודי, שניזון נפלא מהמקור. דואט מוצלח, ובזכות העיבוד העשיר, הם מצליחים להפוך את השיר של יורק ליישות מוסיקלית עברית קסומה.

טוּר בָּתִּים שֶׁמִּתְמוֹטְטִים עָלַי

אֶצְבָּעוֹת כְּחֻלּוֹת שֶׁנִּצְמָדוֹת אֵלַי,

אֵיךְ הַכֹּל לוֹבֵשׁ צוּרָה פֹּה.

יוֹם אֶחָד נִבְלַע הַכֹּל,

הוֹלֵךְ וְדוֹהֶה, דּוֹהֶה שׁוּב.

הַמְּכוֹנָה מְסָרֶבֶת לְתַקְשֵׁר,

מַחְשָׁבוֹת וְגַם לַחַץ.

יֶלֶד – צֹר עִגּוּל, הֱיֵה עוֹלָם

טֶרֶם שֶׁנֵּרֵד דּוּמָה.

הוֹלֵךְ וְדוֹהֶה, דּוֹהֶה שׁוּב.

קְרוּם סָדוּק וְ-

צִוְחַת עוֹפוֹת דַּקָּה.

חָשׁ בַּמָּוֶת – נִצְנוּץ עֵינֵי בְּרִיאָה.

אֵיךְ הַכֹּל פּוֹשֵׁט צוּרָה פֹּה,

יוֹם אֶחָד נִבְלַע הַכֹּל.

הוֹלֵךְ וְדוֹהֶה, דּוֹהֶה שׁוּב

וּטְבֹל בְּאַהֲבָה,

טְבֹל בָּאַהֲבָה.

Street Spirit – רדיוהד

Rows of houses, all bearing down on me

I can feel their blue hands touching me

All these things into position

All these things we'll one day swallow whole

And fade out again and fade out

This machine will, will not communicate

These thoughts and the strain I am under

Be a world child, form a circle

Before we all go under

And fade out again, fade out again

Cracked eggs, dead birds

Scream as they fight for life

I can feel death, can see its beady eyes

All these things into position

All these things we'll one day swallow whole

And fade out again and fade out again

Immerse your soul in love

Immerse your soul in love

