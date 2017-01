שישים דקות האזנה, ואני מתכוון לאמץ בחום את האלבום של עמית פרידמן לשבוע הקרוב. חמש שנים חלפו מאז אלבומו הקודם Sunrise, וגם הפעם, כמו אז הוא מציג הרכב של שישה נגנים, כמעט אותם הנגנים, פרט לפסנתר, שאז נוגן ע"י עומרי מור, והפעם זוהי קטיה טובול הנפלאה, שמעטרת בצליליה את הקטעים החדשים. את הניחוח הים תיכוני מספק כמו אז עמוס הופמן – בעוד, צליל המתנגן כבר מהקטע הפותח Long way to go, בשילוב עם הקונטרבס של גלעד אברו שמוביל את ההתפתחות המלודית הנוגה. צליל הסקסופון החם מספר את הסיפור. במלודיה, בזרימה זה נשמע ג'אז ישראלי מליגת על.

Enough is Enough בהמשך הוא ג'אז בעל מבנה קצבי מלהיב עליו אפשר לרשום – סטנדרט ישראלי. גם כאן יוצר פרידמן מארג קצבי-מלודי יפהפה, שמגיע לשיאו במעין שיחה בין הסקסופון המאלתר לפסנתר שתומך בקצב. גם Rona השקט מציג מרקם מלודי הרמוני הנטוע באדמה מקומית בנגינת העוד של עמוס הופמן. Blues? הוא ג'אז קצבי מלודי רענן עם ניואנס ים תיכוני, המכיל סולו בס מפתיע של גלעד אברו. Human Blanket הוא בלדה ענוגה בעלת מנגינה נוגה צובטת. אתנחתא מלאת השראה באלבום

עמית פרידמן ורסטילי נמצא חזק בג'אז המסורתי, מרחיב גבולותיו, נפתח לתזמורים עשירים ומגיע עד לחריג בקטע המסיים – Love Must be the Way עם הימן בלוזיסט רביד כחלני, קצב של 12/8 מוביל שיר גרובי מלהיב שירים כל קהל על הרגליים. כאן הפנים של פרידמן הם לז'אנר מוסיקת העולם. חגיגה של ממש. הצעה: בטלו את הכוכב הבא לאירוויזיון. יש כאן שיר שהולך על הרבה דוז פואה.

מסובבים את הגלובוס לארצות הלטיניות: קלאודיה אקונה מתארחת ב – Momento בניחוח דרום אמריקני ישן. התאהבתי בבוסה נובה Silent Blue , על האהבה המוסיקלית הראשונה, מלודיה ענוגה – בשירתה של הרוקרית תמר אייזנמן. גם השיר עשוי להשתייך לספר השירים של הג'אז הישראלי. ומול הרוך הג'אזי הזה להתרפקות, פוצח פרידמן ב – Strechin’ the Truth, אפ טמפו אינטנסיבי מקפיץ עם נגיעת ממבו לטינית – בנגינה מלהיבה שלו ושל קטיה טובול בפסנתר.

אלבום יפהפה שמציג את עמית פרידמן כמוסיקאי, מלחין ומעבד הפותח קשת מרהיבה של מקצבים, מלודיות ואלתורים ההופכת את הג'אז שלו נגיש עד מלהיב.

1 Long way to go

2 Enough is Enough

3 (Momento (with Claudia Acuna

4 Blues?

5 Human Blanket

6 Strechin’ the Truth

7 Rona

8 Candombe

9 (Silent Blue (with Tamar Eisenman

10 Shirupiri

11 Abadi & Salt

12.(Love Must be the Way (with Ravid Kahalani

עמית פרידמן סקסופונים טנור וסופרן

עמוס הופמן – עוד, גיטרה

קטיה טובול – פסנתר

גלעד אברו – בס

אמיר ברסלר – תופים

רוני עברין – כלי הקשה

אורחים: קלודיה אקונה (שיר 3), תמר אייזנמן (שיר 9) רביד כחלני (שיר 12)

Love Must Be The Way – Amit Friedman Featuring Ravid Kahalani

דירוג: