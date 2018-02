ניכור, סרקזם, פאראנויה. החיים העירוניים הופכים אותך לתלוש רגשית, לרדוף ומפוחד. עמית שקד מנסה להביע את תחושת הביאוס בטון כפול: קר ומנוכר בתיאור המציאות (No (highs and no lows In a sea of honey ובטון דרמטי בקטע של "אנשים רוצים את כספך". השיר הוא אמירה שאינה משתמעת לשתי פנים. זו המציאות. זו ההרגשה. אין מקום לשינויים. המנגינה והעיבוד הרוקיסטי של חיים לרוז עוטפים במעטפת התואמת. השיר מתחלק לשניים – קטע הפיוז'ן בעל המקצב האחיד שמייצר מתח אפל והמעבר לרוק מלודרמטי, שמבטא את סערת הרגשות האישית. הקונטרסט – מיוחד, מעצים את הנרטיב. השת"פ עם חיים לרוז כמעבד וכמפיק תרם לשקד תרומה משמעותית. יחד עם זאת, הייתה לי תחושה שהשיר חסר עוד שלב-ניואנס שיהפוך אותו ליצירה אולטימטיבית ברוק האלטרנטיבי המקומי.

No highs and no lows

In a sea of honey

In a parking car

With the engine running

People laughing hard

What's so funny

People give you love

When they want your money

Want your money

Want your money

Always wear a coat

When it's oh so sunny

No highs and no lows

In a sea of honey

People laughing hard

What's so funny

People give you love

When they want your money

Want your money

Want your money

Amit Shaked - Want your money

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: