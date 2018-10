באדי גאי, המוהיקני האחרון (כמעט) של הבלוז, מגיע שוב לישראל – הפעם לאמפי פארק רעננה. יחממו אותו – שלומי ברכה, רמי פורטיס, יהודה קיסר עם לירון עמרם, תמר אייזנמן ונינט. מתי? יום חמישי, 25 באוקטובר 2018. הכנסות המופע קודש לגיבורים של כנפיים של קרמבו, תנועת הנוער מובילת השינוי החברתי, לילדים עם ובלי צרכים מיוחדים – הראשונה והיחידה מסוגה בעולם.

לאחרונה הוציא הבלוזיסט בן ה-81 אלבום חדש – The Blues Is Alive And Well. איש הבלוז של דורות רבים. משפיע, זמר נשמה. מנגן – Electric guitar כמו רוקר ענק. והוא שאו מן. הנגינה בגיטרת 6 המיתרים שלו תמיד ממציאה עצמה מחדש, ולפי האלבום החדש ו הוא מארח את מיק ג'אגר, קית' ריצ'רדס וג'ף בק – האיש בשיא, למעשה – בשיאו.

על האלבום החדש "The Blues Is Alive and Well"

באדי גאי קטע מההופעה בקיסריה 2016