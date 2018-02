הם רקדו את הלילה ושיחקו, הוא לא פחד כל כך, הכוכבים צחקו, כשאמר לה שהוא מכיר אותה מאיזה מקום, אבל אז היא נעלמה כמו משב הרוח המדברית. הוא טובע בעיניה. הוא מוכן לאהבה. בלה בלה. באנגלית אולי גיבוב המילים האקראי מצלצל יותר טוב, כשהוא נועד לאפשר לפאנקנשטיין לייצר מוסיקת פאנקי באותן נוסחאות מוכרות מהסוונטיז, ללא חידושים והמצאות. מנסחי ההודעה לעיתונות: מבטיחים שהשיר יזיז. הם צודקים, אבל כשכל המטרה היא להזיז, אז התוצאה היא בעיקר כיף לגוף, לא לנשמה.

טקסטים? חבל על הזמן. זה ממש שולי. "אר יו רדי טו לאב/ דאנס?" תקבלו עוד קלישאה מהוקצעת בנוסח "קול אנד דה גנג" למסיבות תוססות. סול אנד פאנק. פאנק אנד סול אנד דאנס. לטס דאנס. אז אם הולכים על טרנד לאחור, יש עוד משהו בפאנקי הזה, מייד-אין-יזראל, תזמורת עברית ותיקה וטובה, הרבה GROOVE, ה"פאנקלדליק" המקומית שמנסה להנשים את עצמה, בסול אנד רוקנ'רול מהשבעים. אבל גם אם יש Hot music all around, ההר הוא גבוה ואני מוכן לאהבה, המוסיקה הזו כבר משאירה אותי מעט קר. משהו חדש/ חדשני יותר פאנקנשטיין? אפשר?

Hot music all around

Rays of light and sound

Could I be found in this endless desert?

You stared right into me

Couldn’t move my feet

But when you looked away

I knew I’ve found a treasure

This mountain is so high

My heart is open wide

I’m falling in too deep for you baby

I’m ready for I’m ready for I’m ready for

La la la la love

We danced the night and played

I wasn’t so afraid

The stars were laughing when I said I know you from somewhere

But then you disappeared like that gust of desert wind

My soul still wears you like a shiny bling

This mountain is so high

My heart is open wide

I’m falling in too deep for you baby

I’m drowning in your eyes

I put the past behind

I’ll be your man and you can be my lady

I’m ready for I’m ready for I’m ready for

La la la la love

I’m ready for love

Yes I’m ready

I’m ready for love

I’m ready for I’m ready for I’m ready for

La la la la love

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: