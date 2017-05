זה השיר שפותח את After Laughter, האלבום החדש של פאראמור, להקת הרוק האמריקנית, שהוקמה בפרנקלין טנסי בשנת 2004. בקצב שלו – אינו מעיד על "זמנים קשים", גם לא על מצב הרוח שמביע הטקסט “Walking around with my little rain cloud / Hanging over my heard and it ain’t coming down”.

משב רוח חדש שמזכיר את להיטי אלבומה הקודם מ-2013 “Still Into You” ו – “Ain’t It Fun”, מוסיקה המגשרת בין פופ לרוק, והפעם זה אף יותר פופ מרוק. צלילי הבונגו והמרימבה שמקדימים את הגיטרות והתופים בפתיחת השיר, מעידים על המגמה הטרופית הקלילה. זו המוסיקה הכי רקידה ששמענו מהלהקה הזו, תחושת חזרה לפופ שנות השמונים. מה שאומר: פניה של הלהקה לסינגלים קצביים חתומים בחותם שלהם ללא סיוע של כותבים ומפיקים שמתמחים בהפיכת שירים ללהיטים. האם להקת רוק יכולה לגלוש לפופ בלי שנחוש התמסחרות? לפאראמור יש תשובה לא רעה.

All that I want

Is to wake up fine

Tell me that I'm alright

That I ain't gonna die

All that I want

Is a hole in the ground

You can tell me when it's alright

For me to come out

Hard times

Gonna make you wonder why you even try

Hard times

Gonna take you down and laugh when you cry

These lives

And I still don't know how I even survive

Hard times

Hard times

And I gotta get to rock bottom

דירוג: