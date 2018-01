הויכוח בין מבקרים הוא האם פול אאוט בוי (זנחו הצליל הישן שלהם, רוק פאנק, וילכו על סאונד חדש, אקספרימנטלי יותר. התשובה היא – מי שמחפש את פול אאוט בוי הישנים – כנראה לשוא יחפש. הנטיות הן יותר לאמצע. מה רע בפופ?זהו האלבום השביעי של הלהקה האמריקנית אחרי American Beauty/American Psycho. הכתירו אותם מלכי ה – emo. (תת ז'אנר של הרדרוק פאנק) הלהקה נוסדה ב-2001. פטריק סטאמפ (Patrick Stump) הוא אשר על השירה והגיטרה. פיט וונץ (Pete Wenze) – הוא הבסיסט, וגם "מנהיג" וכותב הטקסטים, המתופף הוא אנדרו הרלי (Andrew Hurley) ג'ו טרומן (Joe Trohman) על הגיטרה. התקבצו ממקומות שונים בסצנת האנדגראונד בסביבות שיקאגו. מהאלבום הזה יצאו שלושה סינגלים – "Young and Menace" ובהמשך "Champion" ו – "The Last of the Real Ones".

לא כל השירים מזוהים מיידית עם הצליל של הלהקה, ועדין זוהי FOB עם ניסיון לחדש עם EDM, מעט אלמנטים פאנקיים ואפילו נגיעות רגאיי. לא כל האלבום מרתק, אבל אין כאן שירים "רעים", ומצד שני – יש שירים שאני לוקח אותם איתי למכונית. Hold Me Tight Or Don’t הוא אחד מהם.

בגדול, גם האלבום הזה מעיד על להקת פופ רוק בעלת כשרונות. הם למדו לאמץ כל סגנון בצורה טבעית. הייתי ממליץ לכל מי שלא פוחד ממיינסטרים רוק. אם מחפשים את הסאונד הישן של FOB אז החדשות למעריצים – רעות.

זה עידן חדש עבור FOB, והם מנסים דברים חדשים, יוצאים מתוך אזור הנוחות שלהם כדי לחשוף פנים אחרות. אפשר ללכת על הגישה, שאתה לא יכול לעשות את אותו הדבר במשך שנים על גבי שנים. MANIA הוא לכן תקליט די טוב של אחת מלהקות הרוק הטובות בעידן הזה.

Stay Frosty Royal Milk Tea

The Last Of The Real Ones

Hold Me Tight Or Don’t

(Wilson (Expensive Mistakes

Church

Heaven’s Gate

Champion

Sunshine Riptide feat. Burna Boy

Young And Menace

Bishops Knife Trick

Fall Out Boy – Champion

Fall Out Boy - Mania

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: