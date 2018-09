זה כמו שפול סיימון יזמין אתכם לפגישה אינטימית לספר לכם אלו שירים שהוא אוהב מאלבומיו – חמקו מאוזנינו אחרי כל השנים האלו. תנו לפול סיימון כדי להביט אחורה לא בזעם בתזמון לסיבוב הפרידה שלו מהבמה. In the Blue Light מוצא סיימון מרפרף בקטלוג שלו שלאחר סיימון וגרפונקל ובוחר עשרה שירים לאלבום האולפן ה-14 שלו. אתם בקושי מכירים אותם או אינכם מכירים בכלל. כן, יש מקום להתאהב באחדים. אלה ביצועים חדשים לעשרה מהשירים שהקליט במהלך הקריירה שלו המתפרשת על פני שישה עשורים.. סיפורים שמספרים סיפורים שהיו מתאיידים לנצח אלמלא החידוש הזה. סיימון הפיק את האלבום יחד עם המפיק רוי האלי, איתו החל לעבוד עוד בשנות ה-60. רשימת הגננים המפוארת המשתתפת באלבום כוללת בין היתר את סטיב גאד, ווינטון מארסליס, ג'ון פטיטוצ'י, ביל פריזל, ג'ו לובאנו וברייס דזנר (מלהקת הנשיונל) ועוד.

פול סיימון: "אלבום זה מורכב משירים שחשבתי שהם כמעט צודקים, או שהיו מוזרים מספיק כדי להתעלם מהם בפעם הראשונה. עיבודים חדשים, מבנים הרמוניים , מילים שלא שמשמעותן אולי לא היתה בהירה, נתנו לי זמן להבהיר לעצמי את מה שרציתי לומר, או להבין מה חשבתי ולבטא את הדברים בדרך קלה יותר".

בהאזנה שניה התאהבתי בעוד כמה שירים שהחמקו בהאזנה ראשונה. חלק מהחידושים מפתיעים בעיבודים שנעים בין קלאסי לג'אז. למשל: המוסיקה הקאמרית (Chamber music) שעוטפת של “Can’t Run But” (מהאלבום Rhythm of the Saints של 1990) תתאהבו ב – “René and Georgette Magritte With Their Dog After the War”מתוך האלבום Hearts And Bones של 1983.

"תקרתו של אדם אחד היא קומה אחרת של אדם", “One Man’s Ceiling Is Another Man’s Floor,” השיר הקומי על החיים העירוניים מתוך There Goes Rhymin’ Simon מ -1973, בעיבוד לפסנתר מציג סיימון צנוע מאוד ביחס למקור. עניין מיוחד מגלה סיימון באלבום You’re the One משנת 2000. הוא חידשה ארבעה שירים ממנו. Darling Lorraine הוא סיפור של על כשלון נישואים. סיימון שר במיומנות רבה יותר מהביצוע המקורי את סיפור מערכת היחסים.

סרק סיימון חש ומבין את ההבדלים בין הגרסאות האלו למקור – מה שבמובן מסוים הופך את האלבום הזה לאחד האלבומים היותר פול סיימונים של פול סיימון. האלבום מסתיים עם ההשיר הנפלא Questions For The Angels, סיימון עדיין חושב בקול רם אחרי כל השנים האלה, ושואל שאלות רטורית על מצב העולם. הוא לבטח לא השתפר, אבל בכל מה שקשור למבט לאחור – הוא מצליח לעורר אותן בדרך נוגעת גם מגעת.



רשימת השירים (בסוגריים – האלבום בו הופיע השיר במקור)

1. (One Man's Ceiling Is Another Man's Floor (There Goes Rhymin' Simon

2. (Love (You're The One

3. (Can't Run But (The Rhythm Of The Saints

4. (How The Heart Approaches What It Yearns (One-Trick Pony

5. (Pigs, Sheep and Wolves (You're The One

6. (Rene and Georgette Magritte with Their Dog After the War (Hearts And Bones

7. (The Teacher (You're The One

8. (Darling Lorraine (You're The One

9. (Some Folks' Lives Roll Easy (Still Crazy After All These Years

10. (Questions For The Angels (So Beautiful or So What

Paul Simon - In the Blue Light

דירוג: