תארו את האלבום הזה כניסיון לחקור של פייסט את המגבלות הרגשיות. זה שמקבלים מהזמרת-יוצרת לסלי פייסט באלבומה החמישי, המשך ל – Metals של 2011. היא עוסקת בבדידות, פולחן אישיות, סודות, בושה, לחצים, דחיה ועוד"..

המוסיקה אף יותר אזוטרית מהקודמים שלה, תיעוד מחוספס ומתריס חצוב בנשמתה. טונים מעט מוזרים, מוסיקה שמייצרת אווירה אפלולית. עיבודים מינימליסטיים, עם ניואנסים חשמליים ותוספות ווקליות של שירת רבים כמו ב – A Man Is Not His Song המפותל. פייסט סיפרה כי המילה "פלז'ר" (עונג) הביאה אותה להלך מחשבה הפוך, כי תחושת עונג מעולם לא מילאה אותה, אלא בדרך כלל תחושת אבדון.

"אבל הבנתי שאני יכול לנסות לסלק את הכאב ולהניח את המשקל על הרגל השנייה – זה היה משהו שנדלק ושפך אור חדש על מצבים שחוויתי"

פייסט אכן נוגעת בבדידות וניכור בשירים Wish I Didn’t Miss You ו – Lost Dreams. זהו האלבום הפחות "ידידותי" שלה לעומת הטבעיות החמימה של Metals ו הפולק פופ של – The Reminder . גם אם השירים מעט מעורפלים, עדיין ניכרת כתיבה אינטליגנטית ושליטה מצוינת בנרטיב שלה. זהו אולי האלבום היותר קשה שלה, לא נגיש וידידותי משמיעה ראשונה, אבל בהאזנה שניה ושלישית – הוא נשמע העשיר והמיוחד ביותר שלה. האזינו לבלוז הזה (למטה)

I’m not running away

Water is running like I stay

Constant growing up

I’m not making this up

It got hard for me to believe in true love

Constant growing up

I’m not running away

I’m not running away

Yeah, I’m not running away…

Wouldn’t be telling the truth

If I don’t admit that I depend on you

Constant growing up

Pleasure I Wish I Didn't Miss You Get Not High, Get Not Low Lost Dreams Any Party A Man Is Not His Song The Wind Century – Feist, Jarvis Cocker Baby Be Simple I Am Not Running Away Young Up

Feist Pleasure

