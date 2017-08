יש שירים שאינם זקוקים להאזנה שניה. פינק לוכדת מיד. דרמטית, סוערת, אבל לא בומבסטית. שיר ראשון מתוך אלבומה השביעי – "טראומה יפה" שכתבה עם ג'וני מקדייד מ"סנו פטרול". עיבוד אלקטרוני למונולוג סימני שאלה שמדבר בשם הרבים: "אנחנו זרקורים, יכולים לראות בחשכה/ טילים מכוונים לכוכבים/ מיליארדי לבבות יפים/ ואתה מכרת אותנו במורד הנהר.."

היא עולה על קצב סוחף בהבעת שאלות בוערות. משחררת אמוציות בביצוע עוצמתי כובש המעלה שאלות באשר לכולנו. "מה עם כל הפעמים שאמרת שיש לך כל התשובות?" פינק מעלה שאלות הנוגעות לעצם הקיום. . "אנחנו בעיות שרוצות פיתרון/ אנחנו ילדים שזקוקים לאהבה/ אנחנו בעלי רצון טוב, באנו כשקראת לנו/ ואז עבדת עלינו/ די נשבר מזה". כמו שפינק שרה את השיר, היא צריכה לקבל תשובות. כמו שהיא שרה – השיר יגיע למעמד של המנון לכל מי שממשיכים לשאול שאלות על מהות הקיום.

We are searchlights, we can see in the dark

We are rockets, pointed up at the stars

We are billions of beautiful hearts

And you sold us down the river too far

What about us?

What about all the times you said you had the answers?

What about us?

What about all the broken happy ever afters?

What about us?

What about all the plans that ended in disaster?

What about love? What about trust?

What about us?

We are problems that want to be solved

We are children that need to be loved

We were willin', we came when you called

But man, you fooled us, enough is enough, oh

Pink -What About Us

