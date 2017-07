הסינגל הראשון מהאלבום Rumours , אחד האלבומים הנמכרים ביותר בכל הזמנים. (40 מיליון עותקים) לינדזי בקינגהאם כתב את זה כמסר זועם לסטיבי ניקס, חברת הלהקה. המילים מתארות סיטואציה של שבר ביחסים: "כל שרצית הוא לארוז ולגור עם מישהו אחר" סטיבי התעקשה שלעולם לא נפגשה עם מישהו עם מישהו כשהיו יחד. היא דרשה מבקינגאהם להוציא את השורה Packing up

Shacking up is all you want to do, אבל הוא סרב. סוג של כנות שאיפיינה את הלהקה. המוסיקה הקצבית השמחה לחלוטין אינה תואמת את הקונטקסט של את השיר ביצעה להקת פליטווד מאק בעת קבלת הגראמי על האלבום Rumours ב-1977.

כאשר האלבום הוקלט, נישואיהם לינדזי בקינגהאם וכריסטי מקווי, שניהם חברי הלהקה, הגיעו לסיום.

40 שנים (בעת כתיבת שורות אלו) אחרי צאתו, "שמועות" שומר על טריותו כאלבום פופ קלאסי. זהו אחד מעשרת האלבומים הנמכרים ביותר בתולדות הפופ והרוק, ללא ספק תוצאת היכולת של חברי ההרכב ג’ון (בס) וכריסטיאן מקווי (קלידים, שירה), לינדסי באקינגאהם (גיטרה) וסטיווי ניקס (שירה) לתרגם בעיות אישיות בתא המשפחתי למוסיקה מלודית קולחת וכובשת. השירים היפים באלבום הפופ-רוק הזה הם "לך בדרכך שלך", "חלומות", "אל תעצור ו-Chain ההפקה הנקייה, הלהיטים הקליטים הם שהשאירו את האלבום 31 שבועות בטופ של מגזין הבילבורד.

על האלבום Rumors

Loving you

Isn't the right thing to do

How can I ever change things

That I feel

If I could

Maybe I'd give you my world

How can I

When you won't take it from me

You can go your own way

Go your own way

You can call it

Another lonely day

You can go your own way

Go your own way

Tell me why

Everything turned around

Packing up

Shacking up is all you want to do

If I could

Baby I'd give you my world

Open up

Everything's waiting for you

You can go your own way

Go your own way

You can call it

Another lonely day

You can go your own way

Go your own way

You can go your own way

Go your own way

You can call it

Another lonely day

Another lonely day

You can go your own way

Go your own way

You can call it

Another lonely day

You can go your own way

You can call it

Another lonely day

You can go your own way

Writer/s: LINDSEY BUCKINGHAM

Fleetwood Mack - Go Your Own Way

