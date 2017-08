לא הכל ג'אז בפסטיבל באילת. באירוע ההשקה במועדון האזור, קיבלנו דוגמיות מ"חלום עקבותיך", מופע הסלון הביתי של קובי אוז, שנערך מול קהל, בו ביצעו אוז וחבורתו שירים של אריק איינשטיין. אוז הדגים את הפרשנויות שלו על הקלאסיקה העברית בעיבודים שפותחים מחדש את השירים, בשעטנז של עולמות מוסיקליים שונים. זהו מופע מלהיב, מוסיקלי מאוד, ישראלי מאוד, ואם תשאלו מה הוא עושה בפסטיבל ג'אז, סביר שתקבלו תשובה בנוסח: אין עוד פסטיבלי ג'אז על טהרת הג'אז. הכרח או כורח מציאות? מ'כפת לקובי אוז. הוא ואדם מדר (רב-נגן) שרים בהרמוניות קוליות מהדהדות:

עַל שְׂפַת יַם כִּנֶּרֶת

אַרְמוֹן רַב-תִּפְאֶרֶת;

גַּן-אֵל שָׁם נָטוּעַ,

בּוֹ עֵץ לֹא יָנוּעַ.

מִי גָר שָׁם? רַק נַעַר,

כָּעוֹף בִּדְמִי יַעַר;

לוֹמֵד שָׁם תּוֹרָה הוּא

מִפִּי אֵלִיָּהוּ.

ההמשך – "היא תבוא" בגרסה אוריינטלית, ודניאל קריאף מצטרפת ב"מה איתי", שני שירים שזוכים לחיים חדשים. אם מדברים היום על אירועים אתניים אטרקטיביים בפסטיבלי ג'אז – אז החלום של אוז מתברר כעוד הפקה שתביא קהל "אחר" לג'אז. בסלון ביתו של אוז, הוקלטו הופעות שהתקיימו מול קהל. כך נולד האלבום המסקרן "חלום עקבותיך". האווירה הביתית התאימה במיוחד לביצוע שיריו של זמר שאהב גם הוא להיות בבית, – אריק איינשטיין המנוח. אוז מבצע את החומרים הללו בסגנון שהוא כולו שלו, בסנכרון והתכה מלאה של עולמות מוזיקליים שונים.

ג'אז? מה עושות זמרות כדיקלה, מרינה מקסימיליאן ומירי מסיקה בפסטיבל? עד שלא נשמע לא נדע. אלי דג'יברי, המנהל האומנותי של הפסטיבל רמז על הכיוון, כשהעלה הרכב ביג בנד ללוות את דורי בן זאב. זה סוג של קומבינה, כי אף אחת מהזמרות הנ"ל לא הגיעה למועדון האזור. בן זאב "הושאל" מהמופע שלו באילת – "עברנו את פרעה שירי ג'אז של מאיר אריאל" כדי לשיר סטנדרט – I've got You Under My Skin ובתרגום בן זאב – "הגטקעס איזה בגדים" ואת "סול בוסה נובה" של קווינסי ג'ונס הקצבי המהיר שהוא שר מתוך דף מילים.

וכדי השלים את הפרק הישראלי בפסטיבל, עלה סגיב כהן כדי להצטרף להרכב חלקי של עופר פורטוגלי ולבצע את "ישקף אלוהים". במסגרת – "עושים ג'אז עם עופר פורטוגלי", מופע בו מנסה פורטוגלי להעניק את הטאץ' שלו לשירים ישראלים מוכרים בעיבודי ג'אז וגוספל. פורטוגלי. לא ניגש אל השירים באוריינטציה של "סטנדרטים", שירים לביצועים של זמרי ג'אז, כי רוב הזמרים בפרויקט אינם זמרי ג'אז. פה ושם הוא שינה את הקצב של השירים, ובעיקר התמקד בעיטורים ג'אזיים ממקום מושבו ליד הפסנתר יחד עם העזר הקבועה – איריס פורטוגלי ליד התופים וערן זילברברג בקונטרבס. באילת יצטרפו עופר גנור – בגיטרות, ז'וקה פרפיניאן בכלי הקשה. ההרכב ילווה פרט לסגיב כהן את אלון עדר, דורון טלמון (מ"ג'יין בורדו") ואת לאה שבת.

הרכבים ישראלים נוספים בפסטיבל: הביג בנד הישראלי אמריקני בקלסיקות ג'אז, שישיית הסקסופוניסט ארז בר נוי, שלישיית המתופף נועם דוד, "גשם" – רימייק ל"פורגי ובס" עם אלון לוטרינר וקרן מלכה, "שישיית "חגיגה", הפרויקט של אלון פרבר ודני בנדיקט.

צילום: מרגלית חרסונסקי

