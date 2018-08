ג'ימבו ג'יי ופסטיבל הפסנתר? תנו לי יוני רכטר, תנו לי שלומי שבן. אני רוצה פסנתר. אני רוצה פסנתרנים יוצרים. האמת: אני אוהב את ה"עשיתי עשיתי" של ג'ימבו ג'יי. לפני כמה שנים, הייתי מעיר למפיקי פסטיבל הפסנתר, שהם חרגו מהקונספט (שפסנתר מוביל את הפסטיבל), אבל בשנים האחרונות הערה כזו תצחיק אותם. יחי הפלורליזם. לא שפסנתר Out, אבל אין לפסול על הסוף רוק אלקרוני בוטה כמו זה של WC. אין מושג מי הם. קיבלנו דוגמית בפרזנטציה. תמימים כאלה ששרים מחאה. איפה מרימי השלטים של אתמול. מה הם השתגעו? גם אני וגם הם יודעים שבתוך עמנו אנו חיים. רוב העם עוסק בלבלות. ריאליטי, חו"ל, קניונים, מסעדות. גם לפסטיבל הפסנתר יגיעו לבלות, לא לשמוע "איפה האנשים שעצרו בגוף שלהם את הצעדות של הרב כהנא? / איפה האנשים שיצאו לרחובות אחרי סברה ושתילה? / יקומו וירימו את היד / יקומו וירימו, ירימו את היד / יקומו ויראו את עצמם".השיר We Are Not War Criminals) מה, הם לא יודעים שמחאה פאסה? האמת: יוני רכטר שעלה אחריהם להדגים, נשמע מעט לא רלוונטי לעומת הלהט שפרץ מהשנים האלה. הוא מהדור ששבוי לגמרי במוסיקה טהורה. מה לו ולמחאה? מה לו וללהט האלקטרו רוקי הזה, לשניים שמאמינים שאשפר לדרוש לשנות דברים. בואו לא נזלזל באמונה. כשאביתר בנאי הדגים ליד הפסנתר את "עד האהבה", היתה לי תחושה שהוא לגמרי שם, שר מתוך האמת האישית שלו שמחברת אמונה עם חיבוטים נפשיים, תובנה: "חציתי יבשות / כבשתי ערים ומדינות / עכשיו אני עוצר, עומד פה מובס / כל מה שתבקש / עומד כאן מובס / לא מחכים לנס / עד שהוא יבוא / עד עומק החמלה / עד האהבה".

גם אביתר בנאי יגיע לפסטיבל הפסנתר ה-20 של תל-אביב יפו. גם יוני רכטר יציג יוני רכטר מזווית של "התכוונות". גם שלומי שבן יציג את פורטיס. שבן פורטיס יפתחו את המסיבה בהופעה במשכן. כשהרמתי גבה על מהות השיתוף, הם החזירו לי גבה מורמת. אתה לא זוכר שכבר שיתפנו פעולה בפסטיבל? איך זכרוני מעד? יש לי אפילו קלטת די.וו.די. מאותה תקופה "מקרה פסנתר – רמי פורטיס ושלומי שבן" (2002), ועדיין זה נשמע אטרקציה, ששבן עובר מחוה אלברשטיין לרמי פורטיס (צפו בראיון)

האמת: אני מאושר שיש אצלנו עוד פסטיבל כמו פסטיבל הפסנתר שעוצר לרגע את ריצת הזמן, ומפנה אלומת אור גדולה אל כ-300 אמנים, נגנים, יוצרים, זמרים, שיתקבצו בין ה-20 ל-27 באוקטובר באזור האולמות של של מוזיאון תל אביב בואכה המשכן לאומנויות הבמה. זהו עושר מוסיקלי שלאדם בודד קשה להכיל. התקווה היא שלאחדים מהמופעים, הפסטיבל יהווה עמדת זינוק להמשך הדרך ואז צליח להכיל יותר. בינתיים – תנסו לבחור מהרשימה מטה. לא פשוט.

צילום מרגלית חרסונסקי

יוני רכטר – וזה כל מה שיש

יוני רכטר – ראיון

שלומי שבן רמי פורטיס – ראיון

הפקות מיוחדות לפסטיבל:

שלומי שבן והפסנתר מופע פתיחה חגיגי, בהשתתפות הקאמרטה הישראלית י-ם אורח מיוחד רמי פורטיס

אביתר בנאי "עד האהבה", סולו עם גיטרה ופסנתר, אורח מיוחד אהוד בנאי





יוני רכטר "התכוונות" ועוד – מהאלבום הראשון עד "סביבנו"

דני סנדרסון "מסביב למדורה", מופע אקוסטי מיוחד, מארח את תם אהרון

ערן צור "ג'נדר בלנדר", ביצועים אחרים לשירי נשים, אורחת אורית שחף

ירמי קפלן "עד עכשיו" אוסף הלהיטים בביצוע מיוחד, אורחת מאיה איזקוביץ

שירי מימון UNPLUGGED לראשונה בפסטיבל הפסנתר

ויקטוריה חנה הראפ הארמי הראשון

שיתופי פעולה מיוחדים בפסטיבל:

ברי סחרוף עם איתמר דוארי ועומרי מור, מארחים את גלעד אברו

ישי ריבו פינת אלדד ציטרין מופע מיוחד

שי צברי ומארק אליהו מופע משותף

מאור אדרי מארח את קובי מנדלבאום ("קוקי לבנה"), מיוחד לפסנתר

לונא אבו נסאר – נעמי חשמונאי מופע משותף

מופעי מחווה חגיגיים בפסטיבל:

עלמה זֹהר "דַבְּרי" עשור לאלבום הבכורה, אורחים החצר האחורית

מיקי גבריאלוב "כשחלמתי על הבית" 25 שנה למופע והשקת אלבום אוסף כפול,

מארח את: Mehtap Demir, טריפונס, שירה גבריאלוב

אבי סינגולדה "הגיטרה מצדיעה לפסנתר", אורח חגיגי רמי קלינשטיין

מלכה שפיגל "ראש בלטה" מופע חד פעמי, 25 שנים לאלבום הבכורה

תמר גלעדי "היו לילות" מחווה לשירי מרדכי זעירא, אורחת מיוחדת לאה שבת

"שלך, א. כורם" איה כורם בתרגומים חדשים ואישיים לשירי לאונרד כהן, מופע השקה בפסטיבל

הגבעטרון "בת שבעים" חוגגים 70 שנות זמר בפסטיבל הפסנתר

(כמעט) רק פסנתר בפסטיבל:

בעז שרעבי וירון בכר מופע פסנתר

מארינה מקסימיליאן מופע סולו, מארחת את קרן פלס

ארקדי דוכין "יש בי אהבה", מארח את יהלי סובול

יסמין – שוחט "פסנתר", יסמין לוי וגיל שוחט בהופעה מיוחדת לפסטיבל

Murray Hidary Live in Tel Aviv – אורח בין-לאומי בפסטיבל

The Paz Band מופע פסנתר

מופעי השקה וטרום בכורה בפסטיבל:



ג'ימבו ג'יי מארח את הפסנתרן יואל שמש

אריאל הורוביץ ״כשבאנו הביתה״, אלבום ומופע חדש, אורח נדב הולנדר

דניאלה ספקטור במופע להקה חדש, אורחת מיוחדת אפרת בן צור

מורין נהדר "למה תעמוד רחוק", מופע השקה חגיגי

עינב ג’קסון כהן "שני לבבות", אלבום ומופע חדש, אורחת קרני פוסטל

אבי גרייניק מופע חדש, אורחת מיוחדת חן אמסלם

יעל קראוס "נשאר רק חלום", מופע טרום-בכורה בפסטיבל הפסנתר

שירה ופרוזה בפסנתר:

אסף אמדורסקי – רועי חסן "מפגש"

"ערוֹת" תמר מור סלע, ורד פיקר, שרית וינו אלעד, אורחת: דנה ברגר

אפרת גוש "וּפַעַם אֲנִי הָיֹה הָיְתָה" יונה וולך, אורחים להקת המחול ענבל

אנטישפע עם חגי ליניק, עובד אפרת, קרני פוסטל, אור אדרי, אסף תלמודי ונעה סגל

דורון תבורי ושאול בסר "חגיגת קיץ" מאת נתן אלתרמן, בכורה בפסטיבל

תימנה בראוור "החיים בוורוד" מחווה לשאנסונים הצרפתיים

לראשונה בפסטיבל :

שרון קידושין ופסנתר 'פורשים כנף', מופע חשיפה לאלבום שבדרך

HaYelala היללה, מארחת את גיא מינטוס

עומר נצר בפעם הראשונה בפסטיבל הפסנתר

לירון בן שמעון "קילומטר לזריחה"

יונית שקד גולן "רחוקה מדאגות"

WC אלקטרוני עם האחים אריה הספרי ואבשלום הספרי

בועז קראוזר

WC – We Are Not War Criminals