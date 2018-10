בראדלי קופר מראה שיכולותיו כזמר אינן נופלות מכישוריו כבמאי(הסרט) אבל מי שמשדרג באופן משמעותי את פסקול "כוכב נולד" היא ליידי גאגא, זמרת גדולה באמת. לשניהם יש כריזמה בכמויות, אבל כשמדובר במוסיקה – אתה צריך גם שירים. דרמה רצינית על התמכרות, שבה המוסיקה היא בעלת מימד אמוציונאלי ממדרגה ראשונה, זקוקה לשירים חזקים עד קלאסיים כנגד כל הסיכויים, זה הצליח להם הפעם. פסקול עובר כרונולוגית לאורך הסיפור, כולל קטעי דיאלוג. הוא מתחיל ב – Black Eyes, רוקנ'רול חזק. קופר ורסטילי. יש לו קול לקאנטרי בבלדה כמו Maybe It’s Time , לבלוז – רוק כמו Alibi, והוא מצוין בדואטים שלו עם גאגא.

ג 'קסון מיי הוא זמר מפורסם נקלע להופעה קטנה, בבר אפלולי, הוא צופה באלי, זמרת אנונימית, ביישנית וחסרת ביטחון. שמפתיעה אותו בהופעה של La Vie en Rose המוכר מאדית פיאף. כאשר בעוד ג'קסון מנסה לשכנע את אלי לקפוץ למים העמוקים של עולם המוסיקה, הוא נשבה בקסמיה והשניים מתאהבים. מיין האלכוהוליסט, לוקח את אלי תחת חסותו ובעוד הקריירה של אלי נוסקת, יין מתמודד עם אלכוהליזם, קשיים בקריירה ומשבר עמוק בחייו המשפיע על אהבת השניים.

היא מראה עוד צד פחות מוכר אצלה – זו ששה R & B במינימלזם מופתי. Heal Me הוא דוגמא אחת. שיר יפהפה עטוף בצלילים חלומיים. Hair Body Face מסתמן כסינגל פוטנציאלי. עוד ביצוע דרמטי מצוין של גאגא – Why Did You Do That? השיר I'll Never Love Again בסיום נשמע כמו נתפר לויטני יוסטון, והביצוע מזכיר אותה.

זה נשמע כמו פס הקול של השנה. אוסף של שירים טעונים רגשית, תואמים לגמרי מתאים לסיפור. בראדלי קופר וליידי גאגא נראים מצוין על המסך הגדול ונשמעים לא פחות משכנעים באוזניות.

Shallow

1. Intro – Cast

2. Black Eyes – Bradley Cooper

3. Somewhere Over The Rainbow (Dialogue) – Cast

4. Fabulous French (Dialogue) – Cast

5. La Vie En Rose – Lady Gaga

6. I'll Wait For You (Dialogue) – Cast

7. Maybe It's Time – Bradley Cooper

8. Parking Lot (Dialogue) – Cast

9. Out of Time – Bradley Cooper

10. Alibi – Bradley Cooper

11. Trust Me (Dialogue) – Cast

12. Shallow – Lady Gaga, Bradley Cooper

13. First Stop, Arizona (Dialogue) – Cast

14. Music To My Eyes – Lady Gaga, Bradley Cooper

15. Diggin' My Grave – Lady Gaga, Bradley Cooper

16. I Love You (Dialogue) – Cast

17. Always Remember Us This Way – Lady Gaga

18. Unbelievable (Dialogue) – Cast

19. How Do You Hear It? (Dialogue) – Cast

20. Look What I Found – Lady Gaga

21. Memphis (Dialogue) – Cast

22. Heal Me – Lady Gaga

23. I Don't Know What Love Is – Lady Gaga, Bradley Cooper

24. Vows (Dialogue) – Cast

25. Is That Alright? – Lady Gaga

26. SNL (Dialogue) – Cast

27. Why Did You Do That? – Lady Gaga

28. Hair Body Face – Lady Gaga

29. Scene 98 (Dialogue) – Cast

30. Before I Cry – Lady Gaga

31. Too Far Gone – Bradley Cooper

32. Twelve Notes (Dialogue) – Cast

33. I'll Never Love Again (Film Version) – Lady Gaga, Bradley Cooper

34. I'll Never Love Again (Extended Version) – Lady Gaga

