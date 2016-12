נכון: הקשבתי ל-40 שירים של פרינס ברצף בפעם הראשונה בחיי. תגידו: מותו הביא לכך. נכון. מותו גם הביא לכך שהוציאו אוסף של 40 בשני דיסקים.

רק אחרי שמסיימים, מבינים למה Prince 4ever. כלומר: ערימת השירים הזו מצליחה לשרטט נפלא את האיש ופעלו אחרי מותו.

אוסף שמתנהג כמו אלבום שעומד בפני עצמו. כל שיר, כל להיט. רק שיר אחד שלא יצא בעבר – Moonbeam Levels משנת 1982 מהסאשנים של 1999. פתאום: כולם חיים מחדש טריים, רעננים, גרובים, פאנקיים, רוקיים, פופיים. תתבוננו ברשימה מטה: משהו חסר? כל דיסק מתחיל בלהיטיו הגדולים. הראשון ב – 1999. השני ב – Kiss. השיר Purple Rain סוגר את הראשון. Nothing Compares 2 U – את השני. זהו פרינס הכמעט שלם. מגה סטאר שהמשיך את מסורת הסול והריתם נ' בלוז בהפקות מבריקות, לעיתים מגלומניות. גדול-מן-החיים עם קבלות. אוסף חם עד לוהט.

01 1999

02 Little Red Corvette

03 When Doves Cry

04 Let's Go Crazy

05 Raspberry Beret

06 I Wanna Be Your Lover

07 Soft and Wet

08 Why You Wanna Treat Me So Bad

09 Uptown

10 When You Were Mine

11 Head

12 Gotta Stop (Messin' About)

13 Controversy

14 Let's Work

15 Delirious

16 I Would Die 4 U

17 Take Me With U

18 Paisley Park

19 Pop Life

20 Purple Rain

21 Kiss

22 Sign 'O' The Times

23 Alphabet Street

24 Batdance

25 Thieves In The Temple

26 Cream

27 Mountains

28 Girls & Boys

29 If I Was Your Girlfriend

30 U Got The Look

31 I Could Never Take The Place of Your Man

32 Glam Slam

33 Moonbeam Levels

34 Diamonds and Pearls

35 Gett Off

36 Sexy MF

37 My Name Is Prince

38 7

39 Peach

40 Nothing Compares 2 U

Purple Rain בהופעה 2007

Prince 4ever

